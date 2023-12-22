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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير علاقات دولية: مصر نموذج ومثال عالمي للسلام واحترام القانون الدولي

غزة
غزة

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إنَّ الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفسلطينيين نابع من سيادة الدولة الوطنية ورؤية الدولة المصرية ذاتها، وكل الأطراف الفاعلة والعالم متقبل لهذه الرؤية وأكثر من قيادة أعلنوا عن تقبلهم وتفهمهم للموقف.

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العلاقات الدولية

وأضاف “البرديسي” في مداخلة هاتفية له ببرنامج “هذا الصباح” المُذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، أنَّ ميراث الدولة المصرية واحترامها لكافة التعهدات ومبادىء القانون الدولي يؤكد احترامها للتنظيم الدولي والمنظومات الإقليمية والعالمية، ومصر ليست رائدة فقط وراعية للسلام بل دولة نموذج وكافة مواقفها وخطواتها لرفع المظالم ومنع العدوان، ومصر نموذج ومثال في عالم العلاقات الدولية.

الإرادة الفلسطينية

وتابع خبير العلاقات الدولية: “الإرادة المصرية الوطنية القوية في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي، تتلاقى مع الإرادة الفلسطينية في الصمود والتصدي والبقاء على أرضها، والتضحيات مستمرة وباقية ويؤكد أن الاحتلال سيصير إلى زوال ورغم كل هذه المجازر إلا أنه لا يمكن كسر إرادة أصحاب الأرض”.

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