عاجل
إطلاق نار كثيف بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي
الجمعة 22 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الجمبري يصل لـ 595 جنيهًا.. أسعار الأسماك اليوم بأسواق الجملة

اسعار الاسماك
اسعار الاسماك

تشهد الأسماك اليوم الجمعة بأسواق الجملة، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، إذ وصل الجمبري الجامبو إلى 595 جنيهًا، وتتراوح المكرونة السويسي ما بين 75 لـ 115 جنيهًا.

وتنشر "الوفد" أسعار الأسماك اليوم الجمعة، بأسواق الجملة.

أسعار الأسماك اليوم الجمعة

البلطي:- من 57 لـ 68 جنيهًا.

 بلطي أسواني:- من 20 لـ60 جنيهًا.

 فليه بلطي:- من 40 لـ200 جنيه.

 قشر بياض:- من 80 لـ 120 جنيه.

 بياض أملس بلدي:- من 60 لـ100 جنيه.

 بياض أملس (خليجي- بحيرة ناصر- مزارع):- من 30 لـ50 جنيهًا.

 قراميط وشيلان:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

 ثعابين:- من 50 لـ 250 جنيهًا.

 مكرونة سويسي:- من 75 لـ 115 جنيهات.

مكرونة خليجي:- من 70 لـ 90 جنيهًا.

 مكرونة مجمدة:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

 سبيط- كاليماري- سابيا:- من 180 لـ 340 جنيه.

 قرش:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

 كابوريا:- من 40 لـ 220 جنيهات.

 مرجان:- من 45 لـ 70 جنيهًا.

 مرجان مجمد:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

 بربون:- من 50 لـ 95 جنيهًا.

 بربون مجمد:- من 25 لـ 35 جنيهًا.

 دنيس:- من 95 لـ 245 جنيهًا.

 جمبري:- من 95 لـ 510 جنيهًا.

جمبري جامبو:- من 525 لـ 595 جنيهًا.

 جمبري مجمد:- من 175 لـ 375 جنيه.

 بوري:- من 70 لـ 135 جنيها.

 شعور:- من 60 لـ 100 جنيهًا.

 وقار:- من 80 لـ 140 جنيهًا.

 قاروص:- من 70 لـ 150 جنيهًا.

سردين:- من 65 لـ 85 جنيهًا.

 سردين مجمد:- من 35 لـ 75 جنيهًا.

 ماكريل مجمد:- من 75 لـ 95 جنيهًا.

الجريدة الورقية