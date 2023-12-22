الجمبري يصل لـ 595 جنيهًا.. أسعار الأسماك اليوم بأسواق الجملة

تشهد الأسماك اليوم الجمعة بأسواق الجملة، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، إذ وصل الجمبري الجامبو إلى 595 جنيهًا، وتتراوح المكرونة السويسي ما بين 75 لـ 115 جنيهًا.

وتنشر "الوفد" أسعار الأسماك اليوم الجمعة، بأسواق الجملة.

أسعار الأسماك اليوم الجمعة

البلطي:- من 57 لـ 68 جنيهًا.

بلطي أسواني:- من 20 لـ60 جنيهًا.

فليه بلطي:- من 40 لـ200 جنيه.

قشر بياض:- من 80 لـ 120 جنيه.

بياض أملس بلدي:- من 60 لـ100 جنيه.

بياض أملس (خليجي- بحيرة ناصر- مزارع):- من 30 لـ50 جنيهًا.

قراميط وشيلان:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

ثعابين:- من 50 لـ 250 جنيهًا.

مكرونة سويسي:- من 75 لـ 115 جنيهات.

مكرونة خليجي:- من 70 لـ 90 جنيهًا.

مكرونة مجمدة:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

سبيط- كاليماري- سابيا:- من 180 لـ 340 جنيه.

قرش:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كابوريا:- من 40 لـ 220 جنيهات.

مرجان:- من 45 لـ 70 جنيهًا.

مرجان مجمد:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

بربون:- من 50 لـ 95 جنيهًا.

بربون مجمد:- من 25 لـ 35 جنيهًا.

دنيس:- من 95 لـ 245 جنيهًا.

جمبري:- من 95 لـ 510 جنيهًا.

جمبري جامبو:- من 525 لـ 595 جنيهًا.

جمبري مجمد:- من 175 لـ 375 جنيه.

بوري:- من 70 لـ 135 جنيها.

شعور:- من 60 لـ 100 جنيهًا.

وقار:- من 80 لـ 140 جنيهًا.

قاروص:- من 70 لـ 150 جنيهًا.

سردين:- من 65 لـ 85 جنيهًا.

سردين مجمد:- من 35 لـ 75 جنيهًا.

ماكريل مجمد:- من 75 لـ 95 جنيهًا.