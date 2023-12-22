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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ندوة وأمسية فلكية في مكتبة مصر الجديدة

ندوة وأمسية فلكية
ندوة وأمسية فلكية في مكتبة مصر الجديدة

تستعد مكتبة مصر الجديدة، في الخامسة مساء اليوم، الجمعة، لتنظيم ندوة تتناول مراحل تطور علم الفلك الأساسية، كما تستعرض تاريخ هذا العلم بقواعده الأساسية التي يرتكزعليها علم الفلك الحديث، والاكتشافات المتوالية التي شهدها علم الفلك في تاريخه الطويل، إضافة إلى أبرز العلماء الذين طوروا دراسة الأجرام السماوية وأحدثوا انقلابات عظيمة في رصد السماء وتحديد بنياتها وقوانينها.

ومن المقرر أن يعقب الندوة التى يقدمها فريق الجمعية المصرية لعلوم الفلك، أمسية فلكية بمقر المكتبة لرصد القمر وأهم الكواكب في مجموعتنا الشمسية.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، إن الأمسية تتضمن العديد من الأنشطة مثل رصد سطح القمر باستخدام تليسكوباتها الخاصة لمشاهدة الفوهات النيزكية وتصويرها بكاميرا الموبايل من خلال عدسة التلسكوب، وكذلك كوكب المشرى أكبر كواكب المجموعة الشمسية مع أقماره الجاليلية وبالعين المجردة سيتم التعرف على بعض المجموعات النجمية التي يمكن رؤيتها من داخل المدينة مع الإشارة من خلال الشرح والتقديم إلى كيفية تحديد الاتجاهات بالنجوم، وهو يطرح الفكرة العامة لما قام البشر على مر السنين فى العصور القديمة، بالإضافة لمناقشة عامة لاستفسارات الحضور.

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