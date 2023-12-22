عروس البحر المتوسط والكنائس تتزين لاستقبال راس السنة الميلادية بالاسكندرية

بدء العد التنازلى تستعد محافظة الاسكندرية استعدادات مكثفة لاستقبال أعياد الكريسماس "رأس السنة الميلادية" كما تشهد واجهات المحلات فى الشوارع الرئيسية والمحلات الكبرى تتزين الواجهات بشجرة عيد الميلاد وباب نويل والملائكة والثلوج البيضاء والنجمة الساطعه والاوراق الملونة دات الالوان الزاهية ، كما تستعد الكنائس للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث بدأت كنائس الإسكندرية فى الأحياء المختلفة فى التزين. بشكلها المميز أبرز صور الزينة التى اعتاد عليها الأقباط فى الكنائس يكسوها الزينة الملونة الزاهية والرموز التى تعبر عن احتفالات الكريسماس أهمها الملائكة والنجمة الساطعة وكرات الألوان الزاهية وغيرها من أدوات الزينة.

للسكندريين طقوس خاصة في الاحتفال بأعياد الكريسماس، حيث يتوافدون على محال بيع الزهور المختلفة، وكذلك على أسواق بيع مستلزمات العيد بمنطقة المنشية، لشراء أشجار وزينة رأس السنة، حيث ترتبط بعادات وتقاليد يحرصون عليها.

ومن بين الطقوس الخاصة بالإسكندرية، قيام المواطنين بإلقاء أكياس المياه والزجاجات القديمة من النوافذ، بمجرد أن تدق عقارب الساعة الثانية عشر، وتعلن بدء عام جديد.

رصدت " الوفد " مظاهر الاحتفال وحركة البيع والشراء، حيث يوجد بالإسكندرية، وبالأخص بمنطقة المنشية سوق متخصصة في بيع لوازم الاحتفالات بالكريسماس، والألعاب على شكل بابا نويل، وأشجار الكريسماس البلاستيكية.

ويتسابق الباعة في إبراز منتجاتهم، بهدف جذب الزبائن عن طريق وضع خصومات، أو حتى الطريقة التي يقومون بعرض البضائع بها.

يقول حسام محمد طالب

يحرص على الخروج مع أصدقائه في آخر أيام العام للاحتفال، حيث يجلسون على أحد المقاهي بمنطقة كامب شيزار، ثم يتوجهون إلى السينما لمشاهدة أحد الأفلام الجديدة، ثم يعودون سريعا قبل أن تدق عقارب الساعة الثانية عشر، حتى لا يتأذون من إلقاء الزجاج والمياه من النوافذ.

ويشير محمد عبدالله، موظف

أنه يصطحب زوجته للتنزه، من خلال تناول العشاء في أحد المطاعم المميزة وسط المدينة، ثم الذهاب سويا لشراء مستلزمات الاحتفال برأس السنة، وهي المسليات، والتي تكون عبارة عن مكسرات ولب، لافتًا إلى أن برودة الطقس لم تمنعهما من ذلك، بل إن ذلك ساهم في إضفاء جو مميز على الاحتفال.

قالت نيفين عادل موظفة

نحتفل بشكل خاص فى الكنيسة ودلك تخصيص ركن من أركان الكنيسة لبناء "المزود" وهى محاكاة لشكل المكان الذى ولد فيه السيد المسيح وهو ولد فى "مزود بقر" شديد التواضع.، وتتزين الكنائس بمختلف طوائفها بنفس أنواع الزينة، بالرغم من الاختلاف فى موعد الاعياد، حيث يحتفل الكاثوليك و البروتوستانت بعيد الميلاد المجيد بعد غدا فى 25 ديسمبر، فيما تحتفل طائفة الأقباط الارثوذكس بعيد الميلاد فى 7 يناير من كل عام.

من جانب اخر وجه مدير أمن الإسكندرية إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل دور العبادة المسيحية ومحيطها للكشف عن أي مفرقعات أو متفجرات والكشف الجيد عن المفرقعات، وتم التنسيق مع جميع الكنائس لضرورة تواجد فرد تابع للكنيسة يوجد بصفة مستمرة بجوار بوابة كشف المعادن وأيضًا وضع كاميرات مراقبة وربطها مع غرفة التحكم بالكاميرات بالمديرية.

وفى سياق متصل اعلن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية

درجة الاستعدادات لاستقبال احتفالات أعياد الميلاد المجيد، والتأكيد على توافر جميع الخدمات، وتضافر الجهود لإظهار تلك الاحتفالات فى أبهى صورها، حيث شدد المحافظ على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمحيط الكنائس تزامنا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، مكلفا رؤساء الأحياء بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التى تعيق حركة المعيدين، وتكثيف الحملات الرقابية خلال الأيام القادمة.

وشدد على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة نهضة مصر والرصد البيئى وغرفة العمليات لرفع المخلفات والقمامة والصناديق الخاصة بالقمامة أولا بأول بعيدا عن الحرم الآمن للكنائس والأديرة.،وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق بتكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط الكنائس وبخاصة التى تعوق كشافات الإضاءة العامة ورفع أى مخلفات تنتج عن أعمال التقليم، وزيادة الإضاءة وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة والتأكيد على وجود أغطية للأسلاك لكافة الأعمدة وتغيير اللمبات غير المضاءة، وذلك للتيسير على الخدمات الأمنية فى أداء دورها فى ظل التحديات الأمنية الراهنة.

كما كلف إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع رؤساء الأحياء للقضاء على إشغالات الأرصفة والمساعدين واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها خاصة فى الحرم الآمن للكنائس والأديرة.