برلماني يطالب بإصدار تشريع لمصادرة الأصول الأمريكية في روسيا

طالب البرلماني الروسي بمجلس "الدوما" عن شبه جزيرة القرم، ميخائيل شيريميت، بإصدار تشريعات تتيح مصادرة الأصول الأمريكية في روسيا.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال شيريميت في تصريح لوكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الجمعة: "يجب على إدارة بايدن وأتباعها إدراك أن كل قرار إجرامي يتخذونه سيلقى الرد المناسب".

وأضاف: "يجبرنا انعدام العدالة وسرقة ممتلكات الدولة الروسية مجتمعنا على اتخاذ إجراءات مماثلة"، مشيرا إلى أن روسيا كانت على الدوام تحترم الملكية العامة والخاصة ولا تحتاج لممتلكات الآخرين.

وأقترح شيريميت إصدار تشريع يسمح بمصادرة الأصول الأمريكية في الأراضي الروسية في حال اتخاذ إجراءات مماثلة من جانب الولايات المتحدة، مشددا على ضرورة اعتبار كل من يحاول مصادرة ممتلكات الدولة الروسية مجرما يدرج على قائمة المطلوبين الدولية.

يُذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلت في وقت سابق عن مسؤولين أوروبيين وأمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت مفاوضات عاجلة مع شركائها الغربيين حول مصادرة أصول البنك المركزي الروسي بقيمة أكثر من 300 مليار دولار وتحويلها لأوكرانيا. وأضافت الصحيفة أن إدارة بايدن تمارس الضغوط على بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان لصياغة استراتيجية تتيح التصرف بالأصول الروسية اعتبارا من 24 فبراير 2024.