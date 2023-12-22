الجمعة 22 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية اليابانية

الأهلي
الأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة  أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للاندية 2023، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة في الرابعة والنصف عصرًا.
 

يخوض الأهلي مباراة اليوم بالقوة الضاربة بحثاً عن حسم الميدالية البرونزية لصالحه وتعويض الخسارة الأخيرة امام فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي.
 

تاريخ مواجهات الأهلي أمام الفرق اليابانية:
 

بالبطولة التقى الأهلي مرة واحدة مع فريق من اليابان، وكانت في نسخة كأس العالم للأندية عام 2012، عندما التقى مع فريق سانفريس هيروشيما في الدور الأول وفاز الأهلي بنتيجة 2-1، أحرز للأهلي السيد حمدي ومحمد أبو تريكة، وأحرز هيساتو ساتو هدف سانفريس هيروشيما.

كما سبق للأهلي اللعب رسمياً مع فريق ياباني آخر وهو يوميوري «طوكيو فيردي حالياً»، وكان اللقاء على لقب الكأس الأفروآسيوية للأندية، حيث أقيم لقاء الذهاب في طوكيو يوم 2 سبتمبر 1989، وفاز الأهلي 3-1 أحرز أهداف الأهلي حسام حسن هدفين وهدف لمحمد سعد، وأحرز نوبوهيرو تاكيدا هدف يوميوري، وفي لقاء العودة بالقاهرة يوم 22 سبتمبر 1989، فاز الأهلي 1-صفر، أحرزه طاهر أبو زيد، وفاز الأهلي بالكأس الأفروآسيوية.

هذا ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بأحد عشرة مشاركة، ولعب الأهلي أربع وعشرين مباراة وهو أكثر الفرق لعباً في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

مواد متعلقة

تعرف على برنامج الأهلي قبل مواجهة أوراوا في مونديال الأندية

مونديال الأندية.. ديانج يعود لتشكيل الأهلي المتوقع في مباراة أوراوا الياباني

الأهلي يبحث عن ثالث إنتصاراته أمام الأندية اليابانية

موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في مونديال الأندية.. والقنوات الناقلة

ماهر همام: عودة ديانج لتشكيل الأهلي أمام أوراوا ضرورية وهذا الثنائي مفاتح الفوز

الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة أوراوا الياباني بمونديال الأندية

الأهلي يطالب الجبلاية بتأجيل السوبر المحلي

رابطة الأندية الإماراتية تدعوا نجوم الكرة العالمية لحضور كأس السوبر بين شباب الأهلي والشارقة
الجريدة الورقية