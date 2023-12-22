الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرحيل المفاجئ للأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد يخلف صدمة

الأمير محمد بن بدر
الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد

رحل الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد، الابن السادس من أبناء الملك سعود، عن عالمنا، وقال الديوان الملكي السعودي في بيان رسمي : «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود، وسيصلى عليه، إن شاء الله، اليوم الجمعة، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض».

 

أضاف الديوان الملكي : «داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون»، ولم يذكر الديوان أي تفاصيل عن سبب وفاة الأمير.

 

من هو الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد

الأمير محمد بن نجل الأمير بدر بن فهد بن سعد الأول آل سعود، شغل منصب رئيس نادي الأهلى السعودي سابقا، والدته هي الأميرة موضي بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود وهو أخو للأمير عبد العزيز.

نبأ وفاته كان بمثابة صاعقة نزلت في قلوب محبية، وتميز بعفويته وصورة الكثيرة التي اعتاد نشرها عبر حساباته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أحبه كثيرا.

لم يتم الكشف حتى الآن عن سبب وفاته، ولكن هناك بعد الأنباء حول إصابته بعارض صحي مؤخرا ألم به.

 

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