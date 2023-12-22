مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الاول بمدارس الفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الاول فى مدارس المحافظة وصرحت الدكتورة امانى قنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ان الامتحانات سوف تبدأ يوم الاربعاء 10 يناير للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى وتستمر حتى الاثنين 15 يناير .

وتبدا امتحانات الصفين الاول و الثانى الاعدادى "عام ورياضى" يوم الاربعاء 10 يناير وتستمر حتى الاثنين 15 يناير وامتحانات الصف الاول والثانى الاعدادى "مهنى" تبدأ يوم الاربعاء 10 يناير وتستمر حتى الاحد 14 يناير وامتحانات الصف الثالث الاعدادى"عام ورياضى" تبدأ يوم الاربعاء 17 يناير وتستمر حتى الاربعاء 24 ينايروالصف الثالث الاعدادى المهنى تبدأ الامتحانات يوم الاربعاء 17 يناير وتستمر حتى الثلاثاء 23 يناير .

وتبدأ امتحانات الصف الاول الثانوى يوم السبت 13 يناير وتستمر حتى الاربعاء 24 يناير وتبدأ امتحانات الصف الثانى الثانوى يوم الاحد 14 يناير وتستمر حتى الثلاثاء 23 يناير .

وقد شهدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم،مساء امس الخميس حفل تنصيب المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية على مستوى الإدارات التعليمية ومستوى المديرية على مستوى محافظة الفيوم ، بحضور، ريحاب عريق وكيل المديرية، و عيسي عثمان نقيب معلمي الفيوم، و هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ، والدكتور مصطفى صوفي رئيس مجلس إدارة مدرسة الشرق الأوسط و عبدالنبي كمال موجه عام التربية الإجتماعية بالمديرية ، و أميره محمد حسين مسئول الاتحادات الطلابية، وهاله يوسف محمد موجة الأول مديرية، وموجهي أوائل التربية الإجتماعية بالإدارات التعليمية ، وذلك بقاعة مسرح مدرسة الشرق الأوسط الخاصة بادارة شرق الفيوم.

جدير بالذكر ان عضوية المكاتب التنفيذية هذا العام جاءت عقب انتخابات إلكترونية، تم إجرائها بشكل متكامل إلكترونياً ، كتجربة فريدة من نوعها لأول مرة تتم على مستوى الجمهورية، وقد كان لمديرية التربية والتعليم بالفيوم توجيه عام التربية الإجتماعية بالتعاون مع أشرف عبد الجواد مدير مركز المعلومات والاحصاء السبق في تنفيذ هذه التجربة.

و شارك جميع الطلاب فى الانتخابات بأنفسهم فى اختيار خير من يمثلهم ، وأن كل طالب وصل إلى هذه المرحلة هو فائز وهو قائد فى مجاله , وأشادت وكيل الوزارة، بالجهد المتميز المبذول من التربية الإجتماعية وحرصها على بث روح الولاء والانتماء للوطن وإجراء الانتخابات في جو يتسم بالديمقراطية والشفافية المطلقة ، كما أشادت بالتجربة الفريدة التي تم تنفيذها بمحافظة الفيوم هذا العام وهي استثمار التحول الرقمي الذي هو الموضوع المحوري للاتحادات هذا العام، من خلال إجراء الانتخابات على مستوى الإدارات بمنظومة إلكترونية مؤمنة بشكل متكامل.

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