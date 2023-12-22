الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أنباء عن تدمير قوات الاحتلال سيارات إسعاف الهلال الأحمر بغزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن هناك أنباء عن تدمير قوات الاحتلال سيارات إسعاف الهلال الأحمر بغزة.

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جدير بالذكر أن الدكتور جهاد حرازين قيادي بحركة فتح، قال أمس إنّ الولايات المتحدة الأمريكية تحاول توفير غطاء قانوني وسياسي لإسرائيل في المنظمات الدولية كافة تحت مجموعة من الذرائع والحجج الواهية التي لا أساس لها من الصحة.

أضاف حرازين، في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن واشنطن استخدمت حق الفيتو 3 مرات لإبطال مجموعة من مشاريع القرارات ذات الصلة بوقف إطلاق النار أو إيجاد هدن إنسانية لإدخال المساعدات.

مجلس الأمن

تابع: "حالة الاستغراب الحقيقية عندما تتحدث أمريكا بأن مشروع القرار الذي قُدم من المجموعة العربية وقدمته دولة الإمارات إلى مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات من خلال هدن إنسانية ووقف إطلاق نار إنساني بأن هذا المشروع سيعيق إدخال المساعدات".

إدانة المقاومة الفلسطينية

وأكد، أن أمريكا تحاول على مدار الأيام الماضية إدخال فقرة في هذا القرار تستند إلى كيفية إدانة المقاومة الفلسطينية وما حدث في السابع من أكتوبر 2023 واعتباره عملا إرهابيا قامت به المقاومة الفلسطينية. 
 

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