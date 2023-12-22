الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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قوات الاحتلال تعتقل عددًا من أطباء الهلال الأحمر في غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

 ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باعتقال عدد من أطباء الهلال الأحمر في غزة.

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 جدير بالذكر أن فراس ياغي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، قال أمس إن المقاومة الفلسطينية ما زالت مستمرة حتى في المناطق التي تدعي إسرائيل أنها سيطرت عليها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال تلقى خسائر فادحة ستجبره على وقف إطلاق النار في غزة قريبًا.

 أضاف “ياغي”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يمكنه أن يتخذ قرارًا بوقف إطلاق النار في فلسطين وحده، مفسرًا ذلك بأن حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة لن تسمح بذلك على الإطلاق.

مجلس الأمن:

 تابع، أن أمريكا طالبت مرارًا وتكرارًا بأن تفتش إسرائيل كل شاحنة مساعدات تريد الدخول إلى قطاع غزة، لذلك جميع المجادلات التي تتم داخل مجلس الأمن تشير إلى أنه لن يكون هناك قرار جذري بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين.

 ولفت إلى أن الرأي العام الإسرائيلي مشبع بالتحريض ويريد الانتقام من الشعب الفلسطيني، وغير مكتفٍ بشلالات الدماء السائلة من شهداء القطاع منذ أكثر من 70 يومًا.

وقف إطلاق النار في فلسطين:

 وواصل: "الفئة الوحيدة التي تطالب بوقف إطلاق النار في فلسطين هم أهالي الأسرى في فلسطين، حيث تريد الحصول على أبنائهم بأي ثمن".
 

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