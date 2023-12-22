عبدالجليل: السعيد سينضم لقائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز، قد ينضم بنسبة كبيرة لمنتخب مصر في أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أنه من اللاعبين أصحاب الخبرات، كما أن وضع اسمه ضمن القائمة المبدئية يؤكد وجود وعود بضمه للفراعنة في البطولة القارية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "أحمد فتوح لاعب جيد وإذا تم حل مشكلته مع الزمالك، فيجب ضمه لصفوف منتخب مصر، وعلى كل حال فأن روي فيتوريا سيضمه لقائمة أمم إفريقيا".

وأضاف: "يجب أن يكون لدينا روح رياضية، وأن يتم دعم الأهلي بكل قوة أمام أوراوا الياباني، دائما كنا ندعم الفرق المصرية في المواجهات الخارجية، وكل اللاعبين علاقاتهم خارج الملعب جيدة".