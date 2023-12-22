نجم الزمالك السابق: عمري ما هشجع الأهلي وأرفض تجديد عقود فتوح وصبحي

أكد أحمد الميرغني لاعب الزمالك السابق، أن وضع اسم عبدالله السعيد في قائمة منتخب مصر المبدئية، يؤكد رغبة روي فيتوريا المدير الفني في ضمه خلال أمم إفريقيا، مشيرا إلى أن ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي قرار غير سليم من جانب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، خصوصا أنهم بعيدين عن المشاركة كما صدرت ضدهم قرارات انضباطية من جانب إدارة نادي الزمالك.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "انا ضد محاولات تجديد عقود فتوح وصبحي من جانب ادارة الزمالك، والثنائي أخطأ في حق النادي، وما حدث في معسكر بمغادرة اللاعبين يعتبر من الكوارث، حتى وأن تكررت في مراحل سابقة.. ومشكلة الثنائي مع الزناري هي نتيجة طبيعية لحالة التسيب والاستهتار في النادي على مدار فترات طويلة".

وأضاف: "لو عاد صبحي وفتوح إلى المباريات بعد تجديد عقودهم، فسنعلم وقتها أن الازمة بالنسبة للإدارة كانت التجديد، وليست في مغادرة اللاعبين للمعسكر قبل مواجهة زد، وهل اعتذار فتوح مرتبط بالتجديد أم عن الخطأ الذي ارتكبه بمغادرة المعسكر، ولا أعرف كيف تفكر الإدارة في ملف اللاعبين، وتقوم بالجري وراء لاعب قام بالتوقيع في نادٍ آخر".

وزاد: "من الصعب أن أشجع الأهلي أمام أوراوا الياباني، وعمري ما هشجع الأهلي في حياتي".

وأكمل: "سبق وقولت ذلك بأنني لا اشجع الأهلي مطلقا، لأنني رجل زمالكاوي، وأنتمي للزمالك، ودائما هناك منافسة بين الناديين، وهذه ظاهرة عالمية بيكيه لاعب برشلونة السابق خرج وأعلن انه يتمنى خسارة ريال مدريد، ولا أريد أن يفوز الأهلي بميدالية في كاس العالم للأندية".