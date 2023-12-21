عاجل
مستشار وزير التموين يوجه نصيحة مهمة للمواطنين بشأن شراء الذهب (فيديو) آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 إلكترونيًا قيادي بحركة فتح يكشف عن مشاورات لإقامة دولة فلسطينية (فيديو) ارتفاع أسعار نيسان صني موديل 2024 بدايةً من اليوم
الخميس 21 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

جمال العدل: “عبدالناصر ارتكب أخطاء بايخة ومبارك حول مصر لموريتانيا”

جمال العدل
جمال العدل

قال المنتج جمال العدل، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قدم أخطاء مختلفة أبرزها حرب 1967، موضحًا:" "عمل أخطاء بايخة أوي، حرب 67 والإيجار والتأميم لبعض الشركات". 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، "الرئيس محمد أنور السادات له ما له وعليه ما عليه، ولا ينسى قيادته في حرب 1973". 

txt

بعد تصريحاته الأخيرة.. تفاصيل الخلاف بين جمال العدل وسارة التونسي

txt

جمال العدل: بيومي فؤاد فنان كبير وأتمنى أن يدعمني تركي آل الشيخ

وأضاف أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كان جيدًا في أول فترة ولايته، مضيفًا:"مبارك أخد فلوس الصحة والتعليم للقطاعات الأخرى، ولم يأخذ خطوة جرئية في أي موضوع، وتحولنا لدولة تشبه بموريتانيا".

ولفت في سياق آخر إلى أن صناعة الإبداع صناعة مهمة للغاية، ويجب إطلاق العنان لها دائمًا، منوهة إلى أن فترة محمد حسني مبارك كانت أفضل فترة للإبداع في مصر. 

وتابع:"لوكان هناك نصًا إبداعيًا يقترب من الدين، فلجنة الرقابة تبحث الأمكر، وفي بعض الأحيان تذهب إلى الأزهر لدراسة الوضع، ولوكان الأمر مرتبط بالسياسة يتم كذلك الأمر، عندهم محاذير إحنا منعرفهاش". 

وواصل:"الأوردرات اللي واخداها الرقابة والمحاذير لازم تفك شوية، والإبداع صناعة مهمة أساسها موجود في مصر والرقابة جزء منها، ومنتجنا بيتصدر لمدة 100 سنة".

 

مواد متعلقة

جمال العدل: وفاة شقيقي سامي أصعب لحظة في حياتي وموته هزني رغم مرضه

جمال العدل ويسرا تريند.. القصة ايه ؟

جمال العدل: كريم عبدالعزيز أنضج الفنانين.. والأفلام العسكرية والتاريخية مغامرة نحو الإفلاس

جمال العدل: "عبلة كامل مش هتمثل تاني"

كواليس حلقة جمال العدل في «حبر سري» قبل عرضها

جمال العدل يكشف آسراره بالحبر السري

جمال العدل: فتحنا حسابًا لإنقاذ الزمالك في وقت مهم.. وهاني العتال أول المساهمين

بعد وفاة أحمد سامي العدل.. جمال شعبان يقدم مفتاح النجاة من موت الغفلة: متزعلوش
الجريدة الورقية