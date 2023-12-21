جمال العدل: “عبدالناصر ارتكب أخطاء بايخة ومبارك حول مصر لموريتانيا”

قال المنتج جمال العدل، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قدم أخطاء مختلفة أبرزها حرب 1967، موضحًا:" "عمل أخطاء بايخة أوي، حرب 67 والإيجار والتأميم لبعض الشركات".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، "الرئيس محمد أنور السادات له ما له وعليه ما عليه، ولا ينسى قيادته في حرب 1973".

وأضاف أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كان جيدًا في أول فترة ولايته، مضيفًا:"مبارك أخد فلوس الصحة والتعليم للقطاعات الأخرى، ولم يأخذ خطوة جرئية في أي موضوع، وتحولنا لدولة تشبه بموريتانيا".

ولفت في سياق آخر إلى أن صناعة الإبداع صناعة مهمة للغاية، ويجب إطلاق العنان لها دائمًا، منوهة إلى أن فترة محمد حسني مبارك كانت أفضل فترة للإبداع في مصر.

وتابع:"لوكان هناك نصًا إبداعيًا يقترب من الدين، فلجنة الرقابة تبحث الأمكر، وفي بعض الأحيان تذهب إلى الأزهر لدراسة الوضع، ولوكان الأمر مرتبط بالسياسة يتم كذلك الأمر، عندهم محاذير إحنا منعرفهاش".

وواصل:"الأوردرات اللي واخداها الرقابة والمحاذير لازم تفك شوية، والإبداع صناعة مهمة أساسها موجود في مصر والرقابة جزء منها، ومنتجنا بيتصدر لمدة 100 سنة".