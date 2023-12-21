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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شوط أول سلبي بين ريال مدريد والافيس

بوابة الوفد الإلكترونية

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بالتعادل السلبي بدون اهداف والمقررة بينهما ضمن مناسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الاسباني برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن جيرونا.

تشكيل ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، روديجر، فيران جارسيا.

خط الوسط: مودريتش، فالفيردي، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: لونين، فيران جونزاليس، خوسيلو، تشواميني، سيبايوس، نيكو باز، جونزالو، توبياس.

سقط جيرونا “الحصان الأسود” في فخ التعادل أمام ريال بيتيس بهدف لمثله، في الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من تعثر جيرونا إلا أنه يظل في صدارة الليجا برصيد 45 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، وفي حال فوز الأخير على ألافيس في المواجهة المقررة بعد قليل سيقاسم الصدارة مع جيرونا.


 

 

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