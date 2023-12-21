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الخميس 21 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

افتتاح أول معرض عقاري بمدينة ميت غمر بالدقهلية

المهندس حسام مبروك
المهندس حسام مبروك

تنطلق فعاليات المعرض العقاري الأول من نوعه في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، يومي 4 و 5 يناير من عام 2024، بحضور أكبر الشركات العقارية الموجودة في كافة المدن الجديدة.

قال المهندس حسام مبروك رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية، إن الهدف من المعرض هو مساعدة العملاء في المحافظات ما توصل إليه السوق العقاري من مشاريع كبرى على أرض الواقع وكيفية استثمار أموالهم في مشروعات مهمة ذات عائد استثماري قوي.

أضاف مبروك، خلال تصريحات خاصة، أن الهدف من المعرض هو معرفة العملاء بخريطة السوق العقاري وتحديدا في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المستقبل والساحل الشمالي والعين السخنة ومدينة الشيخ زايد.

وتابع مبروك، أن من ضمن أهداف تنظيم المعرض العقاري في محافظات الأقاليم والصعيد هو مساعدة العملاء في ما توصل إليه السوق العقاري من مشاريع على أرض الواقع مع أكبر شركات تطوير عقاري داخل مصر.
وأشار مبروك، إلى أن هذا المعرض العقاري لا يقتصر فقط على مدينة ميت غمر بالدقهلية وإنما يستهدف معظم محافظات الأقاليم سواء في وجه بحري أو في الصعيد، لأن هذه المحافظات من حقها معرفة الاطلاع على خريطة السوق العقاري.

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