هل انتهت Beeper من لعبة القط والفأر مع Apple

لقد كانت Beeper مقابل Apple هي المواجهة الصغيرة بين David وGoliath، ولكن يبدو أن الملحمة تقترب من نهايتها. أصدر تطبيق الدردشة Beeper Mini إصلاحًا آخر بعد أن قامت Apple مرة أخرى بتعطيل الوصول إلى نظام iMessage. وتقول الشركة إن هذا سيكون آخر إصلاح تم إصداره. كتب Beeper في تدوينة اليوم أنه انتهى من "لعب لعبة القط والفأر مع أكبر شركة" على هذا الكوكب.

"من خلال أحدث إصدار لبرنامجنا، نعتقد أننا أنشأنا شيئًا يمكن لشركة Apple أن تتسامح مع وجوده. وكتبت الشركة: "ليس لدينا أي خطط حالية للرد إذا تم إيقاف هذا الحل".

إذن ما هو الحل البديل الأحدث؟ إنها بالتأكيد ليست رقعة بسيطة. يتضمن ذلك إقران جهازك المحمول الحالي بجهاز Mac أو جهاز iPhone قديم. من المفترض أن يتمكن مستخدمو Mac الذين يستخدمون Beeper Cloud من التحديث وإعادة الاتصال ببساطة، على الرغم من أن جميع إصدارات macOS لن تدعم تحديث البرنامج. يمكنك أيضًا أن تطلب من صديق لديه جهاز Mac وBeeper Cloud مشاركة رمز تسجيل iMessage الخاص به، والذي يمكن استخدامه مع تطبيق سطح المكتب.

أخيرًا، يمكنك كسر حماية جهاز iPhone القديم (6/6s/7/8/X)، وتثبيت أداة Beeper لإنشاء رمز تسجيل iMessage والتحديث إلى أحدث إصدار من تطبيق Beeper Mini لإدخال الرمز والوصول إلى الخدمة. تقوم الشركة أيضًا بتأجير وبيع أجهزة iPhone مكسورة الحماية لهذه المهمة. بعد كل شيء، يمكن أن يكون كسر حماية جهاز iPhone مربكًا للمبتدئين.

على الجانب الإيجابي، تقول الشركة إن هذه الإصلاحات تعمل بشكل جيد وتعيد أرقام الهواتف الزرقاء إلى تجربة Beeper Mini. ومع ذلك، إذا لم يكن لديك جهاز Mac أو iPhone قديم، أو لا يمكنك الوصول إلى أي منهما، فلن يحالفك الحظ إلى حد كبير. يقول Beeper إنه سيحتفظ بسجل الدردشة الخاص بك إذا صادفت أداة قديمة في وقت ما في المستقبل.

لقد كانت هذه معركة استمرت لمدة شهر بين الشركتين، والتي بدأت بإطلاق تطبيق Beeper Mini. قدم هذا التطبيق دعمًا حقيقيًا لـ iMessage لأجهزة Android عبر استغلال البرنامج. وبعد بضعة أيام فقط، توقف التطبيق عن العمل بعد أن قامت شركة Apple بحظر الاستغلال. أدى هذا إلى إصلاحات أكثر تعقيدًا من جانب Beeper، حيث يتطلب أحدهما معرف Apple رسميًا والآخر يتطلب جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac. وجدت شركة أبل طرقًا للالتفاف حول كل هذه المشكلات، الأمر الذي دفع المشرعين الأمريكيين إلى الدعوة لإجراء تحقيق في وزارة العدل.

إذا قامت Apple بحظر هذا الإصلاح النهائي، فسيكون هذا هو الحال بالنسبة لـ Beeper Mini، لكن الشركة جعلت البرنامج مفتوح المصدر للأشخاص الآخرين الذين يتطلعون إلى تجربته. ربما تتخلى Beeper عن تكامل iMessage، ولكنها تعمل بكامل طاقتها من خلال تطبيق الدردشة الأساسي الخاص بها. تعد الشركة بأنها ستعمل طوال عام 2024 لتحويله إلى “أفضل تطبيق دردشة على وجه الأرض”.