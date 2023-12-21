تأجيل محاكمة 3 تجار مخدرات

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد حلمي قنديل محاكمة 3 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة إلى جلسة 13 يناير المقبل.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين، ألفوا وأداروا تشكيلًا عصابيًا متخصصًا في الاتجار بالمواد المخدرة، جوهر «الميثاميتافين»، وحازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا «ميثاميتافين»، بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتبين من التحقيقات أنه تم ضبط المتهمين وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على جوهر «الميثاميتافين» المخدر، وبتفتيش المركبات خاصتهم عثر معهم على مبالغ مالية وماكينة حصر نقود، وتبين أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار في المواد المخدرة والسيارات المضبوطة لترويج المواد المخدرة.

ومن جهة أخرى عاقبت محكمة جنايات الجيزة، متهم بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لحيازته على كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وكشف أمر إحالة عن تفاصيل القضية رقم 25478 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العمرانية، أن المتهم في غضون العام الماضي حاز وأحرز كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بناء على معلومات سرية وفى كمين محكم أعد له ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتربح، وترويجه على عملائه بنطاق القسم.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة امرت بإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.