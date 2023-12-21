مستشفيات جامعة أسيوط تطلق ورشة عمل حول إدمان الألعاب الإلكترونية وإدمان الإنترنت

نظمت وحدة الإدمان بقسم الأمراض العصبية والنفسية بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، ورشة عمل حول “إدمان الألعاب الإلكترونية وإدمان الإنترنت”، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف مدير المستشفى، والدكتور خالد أحمد البيه رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية ورئيس وحدة الطب النفسي، وتحت إشراف الدكتور وجيه عبد الناصر أستاذ الأمراض العصبية والنفسية ومقرر الورشة.

شارك في الورشة المحاضرين والأطباء المتخصصين في مجال الإدمان والأمراض النفسية، بالإضافة إلى عدد من طلاب الطب والعاملين بالمستشفى.

تهدف هذه الورشة إلى زيادة الوعي والمعرفة حول مخاطر إدمان الألعاب الإلكترونية والإنترنت، التي تشكل تحديات جديدة في عصر التكنولوجيا الحديثة. حيث ينتشر الاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية والإنترنت بين الشباب والكبار على حد سواء، مما يؤثر سلباً على الصحة النفسية والعقلية للأفراد ويؤدي إلى تدهور حالتهم العامة وقدرتهم على القيام بواجباتهم الحياتية.

تم تقديم مجموعة متنوعة من المحاضرات والعروض التفاعلية خلال الورشة، حيث تم استعراض أعراض وتأثيرات إدمان الألعاب الإلكترونية والإنترنت، وكيفية التعرف على الأشخاص المعرضين للإصابة بالإدمان والتعامل معهم. كما تم تسليط الضوء على الإجراءات العلاجية والاستشارية المتاحة للأفراد الذين يعانون من هذه الإدمانات.

وأكد الدكتور وجيه عبد الناصر مقرر الورشة على أهمية تكوين شراكة قوية بين مختلف الجهات المعنية، من أجل تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة هذه الظاهرة المتنامية. وأشار إلى أن الورشة لم تكن مجرد جلسات تعليمية، بل تعتبر فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الميدانية وتقديم الحلول المبتكرة لمعالجة إدمان الألعاب الإلكترونية والإنترنت.

وتمنى الدكتور عبد الناصر أن تكون هذه الورشة الأولى في سلسلة من الفعاليات المختلفة التي تهدف للتوعية بمشكلة الإدمان وتقديم الدعم للأفراد المتأثرين. وأكد على أهمية استمرار الأبحاث والدراسات المتخصصة في هذا المجال، لتوفير العلاج المناسب ورفع الوعي بشكل أكبر حول هذه القضية المهمة.

هدفت الورشة إلى الوقوف على المخاطر الناتجة عن إدمان الألعاب الإلكترونية، وإدمان الإنترنت، وما يسببه من اضطرابات نفسية واضطراب في الصحة العقلية، وما يسببه من زيادة في حالات القلق، وتم الإشارة إلى تأثيره على التحصيل الدراسي، وقدمت الورشة أفضل الطرق لعلاج هذه الظاهرة.

حاضرت في الورشة الدكتورة Tetiana Zinchenko رئيس الجمعية العالمية لإدمان الألعاب الإلكترونية، والدكتورة Olga Andreva أخصائي نفسي بالجمعية العالمية لإدمان الألعاب الإلكترونية، والسيد Stanislav أخصائي بالجمعية العالمية لإدمان الألعاب الإلكترونية.

جانب من الورشة

جانب من الورشة

جانب من الورشة