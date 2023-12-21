كيف ازدهر إنتاج الرقائق في الصين عام 2023 رغم العقوبات

لقد كانت سنوات قليلة مثيرة للاهتمام بالنسبة لشركة Huawei. بعد صراع العملاق الصيني الأولي مع العقوبات التجارية الأمريكية، سينتهي الأمر بعودة مفاجئة للهواتف المحمولة تتميز بمعالجات محلية - معالجات متأخرة عن المنافسة بجيلين فقط. ليس هذا فحسب، فقد خصصت الحكومة الصينية منذ ذلك الحين مليارات الدولارات لتعزيز صناعة السيليكون لديها، لدرجة أن شركة هواوي تعمل بالفعل على إنشاء شبكة شرائح مكتفية ذاتيا. يبدو الأمر كما لو أن المحاولات السابقة التي بذلها الرئيس السابق دونالد ترامب لحرمان شركة هواوي من المدخلات الحيوية أدت في نهاية المطاف إلى تسريع عملية تطوير أشباه الموصلات في الصين.

كانت الضربة الأولى التي وجهها ترامب على هواوي هي إعلان حالة الطوارئ الوطنية في مايو 2019، والتي شهدت إضافة وزارة التجارة للشركة إلى قائمة الكيانات الخاصة بها، مشيرة إلى مخاوف المراقبة والارتباطات بأمن الدولة الصينية. على هذا النحو، لم تعد جوجل قادرة على توفير دعم أندرويد لشركة هواوي، مما تسبب في فقدان سلسلة هواتف Mate 30 والموديلات الأحدث لتطبيقات جوجل (سوف تتبنى في النهاية نظام HarmonyOS البديل لنظام أندرويد من هواوي، بعد عامين).

في نوفمبر 2019، منعت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) شركات النقل من شراء معدات شبكات هواوي وZTE بدعم حكومي. وفي مارس، وقع ترامب على مشروع قانون من شأنه أن يعوض استبدال المعدات الصينية - حتى لو كان ذلك يعني إنفاق ما يقدر بنحو 1.8 مليار دولار. حاولت شركة هواوي مقاضاة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بشأن هذه القيود، لكن المحكمة وقفت إلى جانب الهيئة التنظيمية.

اشتدت الحرب التكنولوجية بسرعة في مايو 2020، عندما فرضت الولايات المتحدة قيودًا إضافية على وصول شركة هواوي إلى المعدات والبرامج الأمريكية. وهذا يعني أن شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC)، الشركة المصنعة الرائدة في العالم، ستضطر إلى التوقف عن إنتاج شرائح HiSilicon لشركة Huawei - ثاني أكبر عميل لها في ذلك الوقت، بعد شركة Apple. وبالمثل، اضطرت شركتا Samsung وSK Hynix إلى التوقف عن بيع الرقائق للعلامة التجارية الصينية بحلول الموعد النهائي في 15 سبتمبر 2020. وكما كشفت دراسة بلومبرج لأحدث هواتف هواوي الذكية، لم تواجه الشركة مشكلة في تخزين شرائح الذاكرة الكورية هذه.

بالنسبة للمعالجات، لم يكن أمام هواوي خيار سوى الاعتماد بشكل أكبر على صانعي الرقائق المحليين، وبالتحديد الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (SMIC) ومركز شنغهاي للبحث والتطوير IC. كان هذا يعني تخفيضًا كبيرًا، على الرغم من ذلك: كانت SMIC قد بدأت للتو في إنتاج كميات كبيرة من شرائح 14 نانومتر لشركة Huawei في ذلك الوقت، في حين وصلت TSMC إلى 5 نانومتر في وقت لاحق من ذلك العام وزودت معالجات Kirin 9000 لهاتف Huawei Mate 40. وستكون هذه شريحة Kirin "المتطورة" النهائية قال ريتشارد يو، رئيس شركة هواوي للهواتف المحمولة، في ذلك الوقت.

سُمح لشركة Qualcomm في النهاية بتزويد شركة Huawei بشرائح 4G اعتبارًا من نوفمبر 2020، ولكن هذا يعني 4G، وأرقام حصة السوق لا تكذب. انخفضت حصة العلامة التجارية الرائدة في الصين إلى 16 بالمائة فقط محليًا في يناير 2021 (ثم انخفضت إلى 6 بالمائة فقط في الربع الثاني من عام 2022)، كما لاحظت شركة Counterpoint. كانت حصة Huawei في السوق العالمية ضئيلة منذ عام 2021. وفقًا لكل من Counterpoint وStatista، على الرغم من ذلك، منذ أن باعت Huawei علامة Honor التجارية في نوفمبر 2020، تمكنت الشركة العرضية من الحصول على أحد أفضل المراكز على الرسم البياني ربع السنوي في الصين طوال هذا الوقت.

لقد أتى الاستثمار في الرقائق في الصين بثماره أخيرًا عندما حققت SMIC اختراقًا في تقنية 7 نانومتر في أغسطس 2022 – قفزة من 14 نانومتر في عامين فقط – أسرع مما استغرقته TSMC أو Samsung، وفقًا لـ TechInsights. علاوة على ذلك، يبدو أن هذا الإنجاز تم تحقيقه دون استخدام معدات الطباعة الحجرية الأكثر تقدمًا، والتي كانت حصرية إلى حد كبير لأمثال ASML وNikon. ولم تقنع الولايات المتحدة هولندا واليابان بتقييد وصول الصين إلى آلات تصنيع الرقائق المتقدمة إلا في وقت سابق من هذا العام.

وكما اكتشفت بلومبرج لاحقًا في تحقيق مطول، ربما كان هذا ثمرة صندوق استثمار حكومي لمدينة شنتشن اعتبارًا من عام 2019 والذي ساعد شركة هواوي على بناء "شبكة شرائح مكتفية ذاتيًا". ومن خلال شبكة من المؤسسات، يمكن لشركة هواوي الوصول خلسة إلى تكنولوجيا الطباعة الحجرية مع تبادل الخبراء للعمل على أراضي بعضهم البعض، دون رفع أي أعلام. يبدو أن شركة Huawei تمكنت من توظيف العديد من موظفي ASML السابقين، وهو ما كان على الأرجح مفتاحًا للوصول إلى عملية عقدة 7 نانومتر لأحدث معالج لها (HiSilicon Kirin 9000S الذي يدعم تقنية 5G، والذي تم تصنيعه بواسطة SMIC). تشير المعايير إلى أن أداء هذه الشريحة يتساوى مع Snapdragon 888 من Qualcomm اعتبارًا من أواخر عام 2020، مما يشير إلى أنها متأخرة بحوالي جيلين عن المنافسة الرائدة.

ثم اتبعت شركة Huawei نهجًا غير معتاد إلى حد ما لإطلاق هواتفها الذكية Kirin 9000S في بداية شهر سبتمبر من هذا العام. بدون أي حدث إطلاق أو إعلان تشويقي، أعلنت الشركة ببساطة على Weibo أن هاتفي Mate 60 وMate 60 Pro سيتوفران متاحة على الفور. وتزامنت هذه الحيلة المفاجئة مع زيارة وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو للصين، مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن هواوي تلقت أوامر خاصة من سلطات معينة للإسراع بإطلاق أجهزة 5G هذه قبل الموعد المحدد. وسرعان ما تبع ذلك إعلان الصين عن صندوق بقيمة 40 مليار دولار لتعزيز صناعة الرقائق، بالإضافة إلى إطلاق هاتفين آخرين، وهما Mate 60 Pro + وMate X5 القابل للطي، بعد أسبوع.

في حين أن هذا قد يبدو فوزًا مؤقتًا للصين، فقد شهدت البلاد في الواقع إغلاق 10900 شركة مرتبطة بالرقائق في عام 2023 (اعتبارًا من 11 ديسمبر) - وهي زيادة مذهلة بنسبة 90% على أساس سنوي، وهي علامة على سوء الاقتصاد. بحسب موقع TMTPost. وعلى الجانب الآخر، تم تسجيل 65.700 شركة جديدة ذات صلة بالرقائق في نفس الفترة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.5 بالمائة على أساس سنوي. وأضاف التقرير أن رقائق ومعالجات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) المصنوعة في الصين في سلسلة هواتف Mate 60 من هواوي تعد مؤشرًا على الاعتماد المتزايد على سلسلة التوريد المحلية، والتي ستستمر في دفع التنمية طويلة المدى لصناعة أشباه الموصلات الصينية.

وبقدر ما تريد حكومة الولايات المتحدة الحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا المتطورة، فإن الحقيقة هي أن الشركات الغربية لا تزال ترغب في الاستفادة من السوق الكبيرة في الشرق. تعد شركة NVIDIA مثالًا رئيسيًا على ذلك، حيث إنها لا تزال تجري محادثات مع السلطات بشأن مواصفات شرائح الذكاء الاصطناعي التي يمكنها بيعها للصين، دون انتهاك قواعد التصدير الأمريكية. وقال رايموندو لرويترز "ما لا يمكننا السماح لهم بشحنه هو شرائح الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا والأعلى قوة في المعالجة، والتي ستمكن الصين من تدريب نماذجها الحدودية". وبطبيعة الحال، إذا فشل ذلك، فقد تتوصل الصين في نهاية المطاف إلى شريحة ذكاء اصطناعي مثيرة للإعجاب، إن لم تكن أكثر - مثل ادعائها الأخير بشريحة تعتمد على الضوء والتي تبدو أسرع بثلاثة آلاف مرة من شريحة A100 من NVIDIA.

لا تقتصر الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين على الرقائق فقط. تقترح إدارة بايدن خفض الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية التي تحتوي على مكونات صينية - وخاصة البطاريات، في محاولة لإبعاد ماركات السيارات المحلية عن المكونات الصينية. إن المقايضة هنا هي دائمًا توفير التكاليف (كما هي الفكرة وراء مصنع بطاريات ميشيغان التابع لشركة Ford وCATL)، فضلاً عن تفويت السوق الأمريكية للاختراقات المحتملة في كثافة الطاقة أو الإنتاج، وتحديداً البطارية القادمة بقدرة 150 كيلووات في الساعة التي سيتم عرضها في السيارات الكهربائية الصينية. الشركة المصنعة Nio ET7، والتي وصل مداها إلى حوالي 650 ميلاً. من يدري، ربما ترغب شركة Huawei يومًا ما في بيع سياراتها الكهربائية Aito أو Luxeed في الولايات المتحدة أيضًا - إذا سُمح لها بالدخول على الإطلاق.