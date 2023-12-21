مستشفى أم القصور بجامعة أسيوط يجري 1024 جلسة غسيل كلوي ..الشهر الماضي

أعلن مستشفى أم القصور بجامعة أسيوط؛ إجراء 1024 جلسة غسيل كلوي خلال شهر نوفمبر الماضي وقد تم تنظيم هذه الجلسات الغسيل الكلوي لمعالجة المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور عامر رجب أحمد مدير المستشفى وبإشراف الدكتورة عفت عبد الهادي رئيس وحدة الكلى الصناعي بالمستشفيات الجامعية

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها جامعة أسيوط ومستشفى أم القصور الجامعي في تقديم الرعاية الصحية للمرضى وتعزيز خدمات الرعاية الصحية في المنطقة. وتحظى الجلسات الغسيل الكلوي بأهمية كبيرة في تحسين جودة حياة المرضى الذين يعانون من فشل الكلى المزمن وتطوير حالتهم الصحية بشكل عام. إن عدد الجلسات الغسيل الكلوي الكبيرة التي تم إجراؤها في هذا الشهر يعكس التزام الجامعة والمستشفى بتقديم الرعاية والدعم اللازمين للمرضى.

وبالإضافة إلى ذلك كشف مستشفى أم القصور الجامعي عن استقبال 176 مترددًا على العيادات الخارجية وتنفيذ 161 تحليلاً و 25 حالة أشعة خلال هذا الشهر. وتعكس هذه الأرقام نجاح المستشفى في تلبية احتياجات المرضى وتقديم خدمات طبية شاملة ومتخصصة لهم.

وعلاوة على ذلك، تم تنفيذ 7 عمليات جراحية خلال هذا الشهر. ويعكس هذا العدد من العمليات الجراحية النجاح الذي يحققه الفريق الطبي في مستشفى أم القصور الجامعي في تقديم خدمات الجراحة على أعلى مستوى من الجودة والمهارة.

تجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الجلسات الغسيل الكلوي والخدمات الطبية الأخرى التي يقدمها مستشفى أم القصور الجامعي تتم بإشراف طبيب مختص وفريق طبي مؤهل ومدرب. وتسعى الجامعة والمستشفى الجامعي إلى الاستمرار في تحسين الخدمات الصحية المقدمة وتوسيع نطاق تلك الخدمات لتشمل أكبر عدد من المرضى في المنطقة وتحقيق رفاهية صحية للجميع.