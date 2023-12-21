تسريب مواصفات هاتف Galaxy S24 من سامسونج

ليس سرا أن سامسونج تكشف عن أحدث هواتفها الذكية Galaxy في بداية كل عام. مع بقاء أسابيع قليلة فقط حتى موعد أول Unpacked لعام 2024، تتزايد الشائعات وبدأت التسريبات الموثوقة في إلقاء بعض الضوء على ما قد تكون الشركة المصنعة الكورية على الأرجح في جعبته.

إلى جانب العد التنازلي الذي يشير إلى أن Unpacked التالي سيتم في 17 يناير، شارك المسرب Evan Blass ورقة المواصفات التي تهدف إلى تحليل مكونات تشكيلة Galaxy S24. لا توجد جوائز لتخمين أن سامسونج لديها على الأرجح ثلاثة أجهزة Galaxy في متجرها: الطراز العادي، وS24+، وS24 Ultra. من المقرر أن يتم تشغيل الثلاثة جميعًا على Snapdragon 8 Gen 3 من Qualcomm، على الأقل في الولايات المتحدة وكندا والصين (قد يتعين على الأشخاص في أماكن أخرى الاكتفاء بمعالج Exynos 2400 الخاص بالشركة، كما يشير The Verge).

من المقرر أن يحتوي هاتف Galaxy S24 القياسي على شاشة AMOLED 2x FHD مقاس 6.2 بوصة بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل يمكنها تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 8K. يشير التسريب إلى أن سامسونج ستوفر Space Zoom بما يصل إلى 30x وتقريبًا مزدوجًا يصل إلى 3x في Galaxy S24. من المرجح أن يحتوي الجهاز على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وخيارات التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت و256 جيجابايت. قد تتمكن من شحن البطارية التي تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير في الساعة إلى 50 بالمائة خلال 30 دقيقة.



وفقًا لورقة المواصفات المسربة هذه، من المرجح أن يحتوي هاتف S24+ على نفس نظام الكاميرا الموجود في الطراز الأساسي. ستأتي الترقية الرئيسية في شكل شاشة يبدو أنها بحجم 6.7 بوصة AMOLED 2x QHD +. من المحتمل أن تكون هناك بطارية أكبر تبلغ سعتها 4900 مللي أمبير أيضًا، حيث تشير ورقة المواصفات إلى أنك ستتمكن من شحن هذه البطارية بنسبة 65 بالمائة من سعتها خلال نصف ساعة. من المحتمل أن يحتوي هاتف S24+ على المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أيضًا بسعة 12 جيجابايت، مع خيارات تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت و512 جيجابايت.

على عكس الطرازين الآخرين، اللذين من المقرر أن يحتويا على غلاف Armor Aluminium 2.0، قد يحتوي S24 Ultra على هيكل من التيتانيوم. على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون لديه نفس ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وخيارات التخزين مثل S24 +، فمن المحتمل أن يتمتع Ultra بنظام كاميرا متفوق إلى حد كبير. ستحتوي على عدسة رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وفقًا لورقة المواصفات، مع ما يصل إلى 10x رباعية المقربة و100x Space Zoom. من المرجح أن يبلغ حجم شاشة AMOLED 2x QHD+ 6.8 بوصة، في حين يجب أن تكون البطارية أكبر قليلاً من تلك الموجودة في S24+ بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

من المتوقع أن تتمتع شاشات العرض في جميع الطرز الثلاثة بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع، لذلك لا ينبغي عليك أن تكافح من أجل رؤية ما يظهر على شاشتك أثناء غروب الشمس. توقع مقاومة الماء بمعيار IP68 في جميع الطرز الثلاثة، في حين من المحتمل أن يكون S24 Ultra هو الطراز الوحيد من بين الثلاثة الذي سيحتوي على قلم S Pen مدمج.

أما بالنسبة للتصميمات، فإن ما يمكننا رؤيته منها في ورقة المواصفات يشير إلى أنها ستكون إلى حد كبير مماثلة لمجموعة S23. ومع ذلك، أشارت التقارير السابقة إلى أن هاتف S24 Ultra يحتوي على شاشة مسطحة بالكامل.

بناءً على التسريبات حتى الآن، من غير المرجح أن تحصل تشكيلة Samsung S24 على أي ترقيات مثيرة للغاية من حيث التصميمات والمواصفات النقية. ومع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن تقوم سامسونج بدمج نظام الذكاء الاصطناعي Gauss في تشكيلة S24. قد يكون الأمر أنه سيتم التعامل مع عمليات GAI بالكامل على الجهاز بدلاً من طلب الوصول إلى السحابة (ستساعد شرائح Snapdragon الجديدة على هذه الجبهة).