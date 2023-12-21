زيلينسكي وجوتيريش يناقشان سلامة الملاحة المدنية في البحر الأسود

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخطوات اللازمة لضمان سلامة الملاحة المدنية في البحر الأسود خلال اتصال هاتفي بينهما.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن زيلينسكي قوله "خلال محادثاتنا الهاتفية، ناقشت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الخطوات اللازمة لضمان سلامة الملاحة المدنية في البحر الأسود".

ودعا رئيس أوكرانيا، الأمين العام للأمم المتحدة للمشاركة في الاجتماع الرابع لمستشاري صيغة السلام وشكر الأمم المتحدة على خطة منفصلة لموسم الشتاء.

وأشار زيلينسكي أيضًا إلى أن أوكرانيا تتوقع اعتماد خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2024.