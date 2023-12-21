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الخميس 21 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

زيلينسكي وجوتيريش يناقشان سلامة الملاحة المدنية في البحر الأسود

زيلينسكي وجوتيريش
زيلينسكي وجوتيريش

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخطوات اللازمة لضمان سلامة الملاحة المدنية في البحر الأسود خلال اتصال هاتفي بينهما.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن زيلينسكي قوله "خلال محادثاتنا الهاتفية، ناقشت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الخطوات اللازمة لضمان سلامة الملاحة المدنية في البحر الأسود".

ودعا رئيس أوكرانيا، الأمين العام للأمم المتحدة للمشاركة في الاجتماع الرابع لمستشاري صيغة السلام وشكر الأمم المتحدة على خطة منفصلة لموسم الشتاء.

وأشار زيلينسكي أيضًا إلى أن أوكرانيا تتوقع اعتماد خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2024.

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