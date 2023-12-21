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الخميس 21 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا ومولدوفا توقعان اتفاقيات لتسهيل عبور الحدود بين البلدين

رئيس وزراء أوكرانيا
رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال

وقع رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، اليوم الخميس مع نظيره المولدوفي دورين ريسين، عددًا من البروتوكولات لتسهيل عبور الحدود الأوكرانية المولدوفية للمواطنين والبضائع.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن شميهال قوله: "تواصل أوكرانيا و مولدوفا تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالرقابة المشتركة على نقاط العبور الحدودية. واليوم، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع رئيس الوزراء دورين ريسين، تم التوقيع على عدد من البروتوكولات التي من شأنها تبسيط وتقليل الوقت الذي يستغرقه عبور المواطنين والبضائع عبر الحدود الأوكرانية-المولدافية".

وأشار إلى أن هذا لن يؤدي فقط إلى تكثيف التعاون التجاري والاقتصادي بين أوكرانيا ومولدوفا، بل سيزيد أيضًا من كفاءة وفعالية قدرات عبور الحدود باستخدام أفضل الممارسات الأوروبية".

 

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