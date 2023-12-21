LG تكشف عن شاشة ألعاب جديدة بدقة 480 هرتز قبل معرض CES

قبل معرض CES مباشرة (كالعادة)، كشفت LG النقاب عن واحدة من أكثر شاشات الألعاب إثارة للاهتمام التي رأيناها حتى الآن كجزء من تشكيلة 2024 UltraGear OLED. لا توفر شاشة 32GS95UE UltraGear OLED مقاس 32 بوصة خيارًا ممتازًا يبلغ 240 هرتز 4K فحسب، بل تتيح لك أيضًا رفع التحديث إلى 480 هرتز عند 1080 بكسل بنقرة بسيطة. وكشفت الشركة أيضًا عن نماذج منحنية ذات شاشات عريضة UltraGear OLED جديدة ومحدثة مقاس 27 و34 و39 و45 بوصة، مما أدى إلى توسيع عائلة شاشات الألعاب OLED الخاصة بها بشكل كبير.

يعد UltraGear OLED مقاس 32 بوصة هو الطراز الأول في تلك العائلة الذي يستخدم ميزة "Dual-هرتز" الجديدة من LG والتي تتيح لك التبديل بسرعة بين 4K (3840 × 2160) عند 240 هرتز، إلى Full HD 1920 × 1080 عند 480 هرتز ممتاز. عدد قليل جدًا من الشاشات تتمتع بمعدلات تحديث عالية جدًا، ناهيك عن القدرة على الاختيار بين أعلى معدلي تحديث متاحين بدقة كل منهما.

تقول LG إنه يمكنك التبديل بين هذه الأوضاع "عبر مفتاح التشغيل السريع أو مفتاح اتجاه عصا التحكم" بما يناسب نوع اللعبة التي تلعبها بشكل أفضل. وقالت الشركة: "بالنسبة لعناوين الحركة سريعة الوتيرة وألعاب الرماية، يمكن للمستخدمين اختيار FHD 480 هرتز، بينما يمكن الاستمتاع بالألعاب الغنية بالقصص بدقة 4K 240 هرتز".

إلى جانب هذه الخدعة، توفر شاشة UltraGear OLED مقاس 32 بوصة وقت استجابة GtG يبلغ 0.03 مللي ثانية - وهو أمر مهم لشاشة ذات معدل تحديث مرتفع لتجنب ضبابية الحركة وغيرها من الأعمال الفنية. تشمل الميزات الأخرى جودة صورة HDR عالية الجودة (DCI-P3 98.5 بالمائة عند 400 شمعة في المتر المربع)، و"تصميم بلا حدود تقريبًا"، ومكبرات صوت مدمجة مع تقنية DTS Virtual:X، وتوافق G-Sync والمزيد.

وبصرف النظر عن هذا الطراز، تقدم LG شاشة 34GS95QE مقاس 34 بوصة و39GS95QE، وهي أول شاشة OLED مقاس 39 بوصة. كلاهما طرازان عريضان للغاية مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9 ومنحنى قوي 800R ودقة تبلغ 3440 × 1440 ومعدل تحديث 240 هرتز. تعتبر هذه الشاشات مهمة لأنها أول شاشات OLED فائقة الاتساع من LG، وأول نماذج OLED منحنية فائقة الاتساع مع معدل تحديث يبلغ 240 هرتز. كلاهما يدعم G-Sync وFreeSync Premium Pro وDisplayHDR True Black 400 (معيار OLED).

قامت LG أيضًا بتحديث UltraGear OLED 27 وUltraGear OLED 45. يوفر كلا الإصدارين من الطراز مقاس 45 بوصة دقة تبلغ 3440 × 1440 ومعدل تحديث 240 هرتز، لكن إصدار 45GS96QB يتضمن مكبرات صوت ووصلة USB-C PD (توصيل الطاقة) مصنفة ما يصل إلى 65 واط.