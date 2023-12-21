"صحة أسيوط" تنظم قافلة طبية مجانية بالعدر ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن مديرية الصحة والسكان بأسيوط نظمت قافلة طبية مجانية بقرية العدر التابعة لمركز اسيوط ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وأضاف الدكتور زين بأن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 1310 مواطن في 9 تخصصات طبية "أمراض باطنية وأطفال وجراحة وجلدية وأسنان وأنف وأذن وحنجرة ونساء وتنظيم الأسرة" وكذلك إجراء فحوصات طبية "أشعة صوتية وأشعة عادية" بالإضافة إلى تحاليل الفحص المبدئى للسكر والضغط وعمل تحاليل سكر تراكمي وتحاليل دم وطفيليات بالإضافة لعمل ندوات تثقيفية وقرارات علاج نفقة دولة واستبيانات

وأشار الدكتور زين إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية

وأوضحت دكتورة مروة احمد حسانين منسق القوافل الطبية بأسيوط إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد عدد من ندوات لتوعية للأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة

وأشاد الأهالي في قرية العدر بالجهود المبذولة من قبل القافلة الطبية وشكروا وزارة الصحة والسكان على توفير هذه الفرصة للحصول على الرعاية الصحية المجانية والعلاج.

تأتي هذه القوافل الطبية المجانية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية في القرى والنجوع في جميع أنحاء مصر. وتعكس هذه القوافل التزام وزارة الصحة والسكان لتعزيز الصحة والرعاية الطبية للمجتمعات الأكثر احتياجاً.

يأتي إقامة القوافل الطبية المجانية في القرى والنجوع لتوفير فرصة الرعاية الصحية المجانية للأشخاص الذين يعانون من ضعف الدخل وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية. وهذا يساعد في التشخيص المبكر للأمراض وتوفير العلاج المناسب للمرضى.

تؤكد هذه القوافل الطبية أرضية الرغبة في تحقيق المساواة في الرعاية الصحية وتحقيق رؤية حياة كريمة لجميع الأفراد في مصر. وتعتبر هذه الجهود التي يبذلها وزارة الصحة والسكان جزءًا من التحديات التي تواجهها البلاد في مجال الصحة والرعاية الطبية، وتعكس التزام الحكومة بتحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية للجميع.

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية