إتاحة سماعة الواقع المختلط Apple Vision Pro بحلول فبراير 2024

عندما قدمت شركة Apple سماعة الواقع المختلط Vision Pro، لم يكن لديها جدول زمني واضح للإصدار وقالت فقط إن الجهاز سيكون متاحًا في وقت ما في أوائل العام المقبل. ووفقا لتقرير جديد صادر عن مارك جورمان من بلومبرج، فإن عبارة "أوائل العام المقبل" تعني في وقت قريب من شهر فبراير. وبحسب ما ورد قامت شركة آبل بتكثيف إنتاج سماعات الرأس في الصين خلال الأسابيع القليلة الماضية بهدف تجهيز الأجهزة للمستهلكين بحلول نهاية شهر يناير. وتتمثل الخطة في إتاحة Vision Pro في الشهر التالي لذلك.

بالإضافة إلى تكثيف الإنتاج، أفادت التقارير أن شركة آبل أرسلت للمطورين بريدًا إلكترونيًا لإعلامهم باختبار تطبيقاتهم الخاصة بسماعات الرأس بأحدث الأدوات وإرسال برامجهم إلى الشركة للحصول على تعليقات. يقول جورمان أن هذه علامة أخرى على الإصدار الوشيك للجهاز. وفي تقريره، قام جورمان أيضًا بتفصيل الخطوات التي تتخذها شركة Apple لإطلاق فئة منتجات جديدة تمامًا. آخر مرة قدمت فيها الشركة منتجًا جديدًا كانت في عام 2015 عندما بدأت في بيع Apple Watch، لكن Vision Pro هو وحش مختلف يتطلب تخطيطًا دقيقًا لإصداره.

نظرًا لأن سماعات الرأس تحتوي على تكوينات متعددة محتملة ويمكن تخصيصها لتلبية احتياجات كل عميل، فمن الواضح أن شركة Apple سترسل اثنين على الأقل من الموظفين من كل متجر بيع بالتجزئة إلى مقرها الرئيسي للتدريب في يناير. وهناك، سيتم تعليمهم كيفية ربط طوق رأس الجهاز وأختام الضوء، بالإضافة إلى كيفية ملاءمة العدسات الطبية. سيكلف Vision Pro العملاء 3499 دولارًا عند طرحه للبيع، لكن Gurman ذكر سابقًا أن Apple تعمل على إصدار أقل تكلفة (وأقل قوة) سيتكلف ما بين 1500 دولار و2500 دولار.