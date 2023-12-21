جامعة أسيوط تعلن أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة "معا" لإنتاج فيديو قصير

أعلنت جامعة أسيوط أسماء الطلاب العشرة الفائزين في مسابقة "معا" لإنتاج فيديو قصير لتعزيز القيم في المجتمع المصري وقد تم الإعلان عن هذه المسابقة من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي، وتم تصعيد أعمال الفائزين العشرة من قبل الجامعة إلى الوزارة لإكمال المسابقة على مستوى الجامعات المصرية.

حيث تحرص جامعة أسيوط على دعم الابتكار وتطوير مهارات الطلاب في مجالات متنوعة. وتعد مسابقة "معا" للإنتاج فيديو القصير أحد الفعاليات التي تساهم في تعزيز ثقافة القيم في المجتمع المصري.

أسماء الطلاب العشرة الفائزين في مسابقة "معا"

تجذب هذه المسابقة الكثير من الطلاب الموهوبين في مجال إنتاج الفيديو، حيث يتنافسون على إبداع أفكار ترسخ القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع. وتعتبر الفيديوهات القصيرة وسيلة فعالة للتواصل مع الشباب وتوعيتهم بأهمية هذه القيم.

بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من المسابقة التي تمت على مستوى كليات الجامعة، تم اختيار الطلاب العشرة الفائزين الذين سيمثلون الجامعة في المرحلة المقبلة. وقد قامت الجامعة بتصعيد أعمالهم إلى الوزارة للمنافسة على مستوى الجامعات المصرية الأخرى.

يجسد هذا المشروع التعاون المثمر بين الجامعة والوزارة في تعزيز ثقافة القيم وترسيخها في المجتمع. إن تكريم الطلاب الفائزين يعكس الاعتراف بإبداعهم وجهودهم في تطوير المحتوى المعني بالقيم في مصر.

من المهم أن نشجع هذه المسابقات وندعم المبدعين الشباب الذين يسعون لنشر القيم الأصيلة والمبادئ الأخلاقية في مجتمعنا. إن تعزيز هذه القيم سيسهم في بناء مجتمع أفضل وتحقيق التنمية الشاملة.

باختيار الأعمال الفائزة والتصعيد إلى المرحلة القادمة، تتوالى المسابقات ويتم إثراء المحتوى الثقافي بأفكار جديدة ومبدعة. ومن المتوقع أن يكون لهذه المسابقة تأثير إيجابي على الشباب والمجتمع بشكل عام، بما في ذلك تعزيز الوعي والتفاعل مع القيم الاجتماعية والأخلاقية المهمة في الحياة اليومية.

تعكس هذه المسابقة التزام الجامعة والوزارة بتعزيز القيم وترسيخها في مجتمعنا وجعلها جزءًا من الهوية المصرية. وتشكل أيضًا مناسبة لتوعية الجمهور بأهمية القيم في حياتنا ومساهمة الشباب في نشرها وتعزيزها. إن مثل هذه المسابقات هي خطوة مهمة نحو بناء جيل واعٍ ومسؤول يحافظ على قيم المجتمع وثقافته.