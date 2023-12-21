آبل ترفض إيقاف حظر مبيعات Apple Watch وسط نزاع براءات الاختراع

في أعقاب النزاع حول براءة الاختراع حول مستشعر الأكسجين في الدم في Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2، انحازت لجنة التجارة الدولية (ITC) إلى شركة التكنولوجيا الطبية Masimo، وأمرت بوقف جميع مبيعات الأجهزة القابلة للارتداء المذكورة في الولايات المتحدة. في الوقت المناسب لقضاء العطلات. قدمت شركة Apple منذ ذلك الحين اقتراحًا بإيقاف هذا الحظر مؤقتًا حتى يتم استئنافه، ولكن في وقت سابق من اليوم، رفضت لجنة التجارة الدولية هذا الطلب، مما يعني أن حظر Apple Watch مستمر، ما لم يقرر الرئيس استخدام حق النقض.

وقالت شركة أبل لموقع Engadget في بيان سابق: "إن فترة المراجعة الرئاسية جارية بشأن أمر من لجنة التجارة الدولية الأمريكية بشأن نزاع تقني حول الملكية الفكرية يتعلق بأجهزة Apple Watch التي تحتوي على ميزة أكسجين الدم". "على الرغم من أن فترة المراجعة لن تنتهي حتى 25 ديسمبر، إلا أن شركة Apple تتخذ خطوات استباقية للامتثال في حالة صدور الحكم."

سيتم إيقاف بيع نماذج Apple Watch المتأثرة على موقع Apple.com في 21 ديسمبر، ثم في 24 ديسمبر في متاجر البيع بالتجزئة التابعة لشركة Apple، ثم حتى نفاد المخزون لدى تجار التجزئة الخارجيين مثل Amazon وBest Buy، وهو ما قد يكون سريعًا جدًا نظرًا حظر الاستيراد في 26 ديسمبر. وسيستمر بيع الموديلات الأخرى مثل Apple Watch SE التي لا تحتوي على مستشعر الأكسجين في الدم.

رفعت شركة Masimo دعوى قضائية ضد شركة Apple في عام 2021 بشأن الانتهاكات المزعومة لبراءات الاختراع المتعلقة بمراقبة الأكسجين في الدم باستخدام الضوء. استهدفت القضية في الأصل Apple Watch Series 6، ولكن على الرغم من حظر المبيعات، يمكنك الاستمرار في استخدام ميزة الأكسجين في الدم على ذلك الطراز وعلى طرز Apple Watch الأخرى التي تم شراؤها مسبقًا. ردًا على ذلك، رفعت شركة آبل قضيتين لانتهاك براءات الاختراع ضد شركة Masimo في أكتوبر 2022، مدعية أن الساعة الذكية الخاصة بالأخيرة نسخت ميزات Apple Watch.