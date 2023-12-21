"الحفاظ على المحميات الطبيعية".. ضمن نقاشات ثقافة الفيوم 

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية، ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

في هذا السياق شهدت مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، محاضرة بعنوان "المحميات الطبيعية والترويج للسياحة الداخلية"، ناقش خلالها الدكتور عمرو سيد معاون وزير البيئة السابق، عدة موضوعات استهلها بتوضيح مفهوم البيئة، ثم تحدث عن حركات الصفائح التكتونية للقشرة الأرضية، وما يحدث بها من تغيرات، كانحسار وتراجع المياه في بعض المناطق، مما ساعد على ظهور جزر ومساحات مائية في مناطق أخري، مثل جزيرة سنورس، أبشواي وجزيرة بحيرة قارون.

كما تم مناقشة ظاهرة الاحتباس الحراري وآثارها السلبية على صحة الإنسان والبيئة، واختتم حديثه بتوضيح المعوقات التي تهدد المحميات الطبيعية، ومنها الصيد الجائر، والسلوكيات الخاطئة للصيادين، مؤكدا على ضرورة توفير بيئة آمنة للطيور المهاجرة في وادي الريان خلال موسم الهجرة السنوية.

أعقب ذلك عرض فيلم وثائقي للطالبات، بهدف الترويج للسياحة الداخلية بمحافظة الفيوم، استعرض الفيلم بعض الأماكن السياحية منها بحيرة قارون والبحيرة المسحورة، هذا إلى جانب التعريف بتاريخ محمية وادي الحيتان، والحفريات الموجودة بها، وتسجيل منظمة "اليونسكو" لها كموقع تراث طبيعي عام 2005 لما تضمه من بقايا أحفورية لحيتان عاشت في المنطقة منذ 40 مليون سنة.

"تحلية مياه البحر".. ضمن نقاشات نادي العلوم بفرع ثقافة الفيوم

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، نظم بيت ثقافة أطسا اللقاء الأسبوعي لنادي العلوم، بمدرسة دفنو التجريبية للغات. أوضحت خلاله المدربة مروة مجدي المراحل التي تمر بها عملية تحلية مياه البحر، بدءا من مرحلة إزالة الشوائب، والمواد الكبيرة العالقة بالمياه كالحجارة، حتى مرحلة التخلص من الأملاح عن طريق التقطير، كي تصبح المياه صالحة للاستخدام، تلى اللقاء ورشة لتصميم نموذج مبسط لوحدة تحلية مياه البحر باستخدام مكعبات الليجو.