حياة كريمة.. لقاءات وورش وعروض فنية بقافلة قصور الثقافة فى الشرقية

استقبلت قرية قهبونة بمركز الحسينية بالشرقية، على مدار أربعة أيام، فعاليات القوافل الثقافية، للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة للقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

جاءت فعاليات اليوم الأول بمدرسة قهبونة الابتدائية بالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة بقهبونة وتضمنت محاضرة ثقافية بعنوان "السلام وحب الوطن" للدكتور فريد طلعت مسلم تحدث بها موضحا أن جميع الأديان السماوية حثت على حب الوطن ونشر السلام، وتحدث عن قيمة الانتماء والإخاء والتعاون، وأكد على كون السلام غاية تسعى جميع الدول لتحقيقها وتطرق لدور الأسرة في ترسيخ قيمة حب الوطن ونشر السلام لدى الأبناء، وعقدت أمسية أدبية للكاتب والأديب محمود أحمد علي ألقى خلالها عددا من القصص القصيرة عن مصر وعن فلسطين، بجانب ورشة لأشغال الكروشيه.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني محاضرة شارك بها الأديب محمود أحمد علي، معرفا نزع السلاح والإجراءات المتخذة للحد من امتلاك السلاح للجهات غير المرخص لها بحيازته سواء أفراد أو جماعات أو حتى على مستوى الدول ودور الأمم المتحدة في نزع السلاح وخاصة أسلحة الدمار الشامل ومراعاة التوازن فى حيازة الأسلحة لدى الدول.

وقدم عرض أراجوز بعنوان "نقطه مياه تساوى حياة"، يهدف للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، إلى جانب ورشة لأشغال الكروشيه بمدرسة قهبونة الإعدادية المشتركة.



وضمن البرنامج المقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الشرقية برئاسة أحمد سامي خاطر، شهد اليوم الثالث بمدرسة قهبونة الإعدادية المشتركة لقاء أدبيا لأدباء وشعراء نادي أدب قصر ثقافة فاقوس، وسرد لقصة قصيرة بعنوان "كفر الحوت" للكاتب محمد الحديدي، دارت عن القرية وأهلها وطيبة سكانها والعادات والتقاليد التي رسخت فى جذورها، ثم عرض لفرقة الأراجوز بعنوان "أهمية الرياضة"، ويهدف إلى بيان أهمية ممارسة الرياضة وتنمية المهارات لدى الأطفال، وقدم عرض لفرقة فاقوس للموسيقى العربية شمل مجموعة من الأغاني الوطنية والدينية الفردية والجماعية ومنها: أنشودة مولاي، يا حبيبتي يا مصر، أحلف بسماها، يا أم الصابرين، واستمرت ورشة أشغال الكروشيه.

وفي اليوم الرابع استقبلت المدرسة الابتدائية محاضرة بعنوان "مصر بلد السلام" ألقاها رمضان فؤاد السيد المدرس بالمدرسة، مؤكدا أن مصر تظل بلد الأمن والأمان رغم الصعوبات التي واجهتها فى الفترات السابقة، وأشار إلى دور مصر المحوري فى العمل على نشر السلام في العالم أجمع.

أعقب ذلك أمسية شعرية لشعراء نادي أدب قصر ثقافة فاقوس، شهدت عددا من القصائد منها إبراهيم شعير قصيدة يا بهية، وعبد السلام محمد هاشم قصيدة "ولادة يا مصر"، ثم عرض لفرقة الأراجوز عن "أضرار الموبايل"، وعرض آخر لفرقة فاقوس للموسيقى العربية.