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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل الفريق لمباراة ديبورتيفو ألافيس، المقرر خوضها اليوم الخميس ضمن مواجهات الدوري الإسباني.

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ويحل ريال مدريد ضيفًا على ديبوريتفو ألافيس، في مواجهة بالجولة الثامنة عشر للدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، روديجر، فيران جارسيا.

خط الوسط: مودريتش، فالفيردي، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: لونين، فيران جونزاليس، خوسيلو، تشواميني، سيبايوس، نيكو باز، جونزالو، توبياس.

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