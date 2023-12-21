333 ندوة ضمن مبادرة حق الوطن بمساجد الجمهورية

تحت عنوان "جريمة الاعتداء على مال الوقف"..

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن انطلاق 333 ندوة بالمساجد الكبرى، تحت عنوان "جريمة الاعتداء على مال الوقف"، الأربعاء الموافق 20/ 12/ 2023م، بعد صلاة العشاء، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره.

تفاصيل انطلاق الندوات

أوضحت الأوقاف، أن ذلك على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت الندوات بـ (17) مسجدًا، منها: مسجد حسن الشربتلي، ومسجد المهند.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت الندوات بـ (17) مسجدًا، منها: مسجد العربي، ومسجد القلوب الرحيمة.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت الندوات بـ ( 30) مسجدًا، منها: مسجد سيدي راجح، ومسجد البنايوسي.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت الندوات بـ ( 7) مساجد، منها: مسجد المصطفى، ومسجد علي بن أبي طالب.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت الندوات بـ (5) مسجدًا، منها: مسجد التواب الرحيم، ومسجد المجمع الإسلامي.

وفي مديرية أوقاف بور سعيد أقيمت الندوات بـ (9) مساجد، منها: مسجد السلام، ومسجد المجمع الإسلامي.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت الندوات بـ (4) مسجدًا، منها: مسجد الصحابة، ومسجد المصطفى.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيمت الندوات بـ (12) مسجدًا، منها: مسجد الرحمة، ومسجد الأمناء.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوة بمسجد بلال بن رباح.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت الندوات بـ (3) مسجدًا، منها: مسجد أبو الحجاج الأقصري، ومسجد الشيخ النور.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت الندوات بـ (16) مسجدًا، منها: مسجد سعد الدين، ومسجد القائد إبراهيم.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت الندوات بـ (11) مسجدًا، منها: مسجد فاطمة الزهراء، ومسجد الميناء.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت الندوات بـ (12) مسجدًا، منها: مسجد الفتح، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت الندوات بـ (15) مسجدًا، منها: مسجد سيدي أحمد البدوي، ومسجد التقوى رسلان.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت الندوات بـ (9) مسجدًا، منها: مسجد السلام، ومسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت الندوات بـ (14) مسجدًا، منها: مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، ومسجد ناصر.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت الندوات بـ (21) مسجدًا، منها: مسجد الكبير، ومسجد عمر بن عبد العزيز.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت الندوات بـ (12) مسجدًا، منها: مسجد الرحمة، ومسجد سيدي شبل.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت الندوات بـ (15) مسجدًا، منها: مسجد علي بن ابي طالب، ومسجد بلال بن رباح.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت الندوات بـ (27) مسجدًا، منها: مسجد الإمام عبد الحليم محمود، ومسجد الفتح.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت الندوات بـ (4) مسجدًا، منها: مسجد الصفا، ومسجد الجمام.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت الندوات بـ (7) مسجدًا، منها: مسجد النصر، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت الندوات بـ (33) مسجدًا، منها: مسجد الحصري، ومسجد الدجوي.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت الندوات بـ (6) مسجدًا، منها: مسجد المطار، ومسجد الرحاب.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت الندوات بـ (15) مسجدًا، منها: مسجد عمر بن الخطاب، ومسجد المحطة.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت الندوات بـ (4) مسجدًا، منها: مسجد البقلي، ومسجد الهدى.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت الندوات بـ (25) مسجدًا، منها: مسجد ناصر، ومسجد حمدي سيف النصر.