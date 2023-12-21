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الخميس 21 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"الإعلام في عصر تعدد المنصات" كتاب جديد لـ"علي التركي"

بوابة الوفد الإلكترونية

«الإعلام في عصر تعدد المنصات والسياسات التحريرية الجديدة» إصدار حديث للكاتب الصحفي علي جمال التركي، عن دار العربي للنشر والتوزيع. 

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"السنة النبوية بين علمانية النقد وضوابط علماء الجرح والتعديل في مناظرة فكرية بملتقى العاصمة الثقافي

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اْهل مصر .. ثقافة روض الفرج يشهد الاستعدادات النهائية لختام أسبوع أطفال المحافظات الحدودية

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تحولات في البيئة الإعلامية الحديثة


يرصد الكتاب التحولات المختلفة في البيئة الإعلامية الحديثة، وأسباب سيادة نهج المنصات المتعددة وتأثير التطورات التكنولوجية في المحتوى الصحفي والقائمين بالاتصال وآليات إدارة المؤسسات الصحفية. 
ويشرح الكتاب بشكل مفصل التغيرات نهج المنصات المتعددة «Multi-Platforms Media». وكيفية استفادة المؤسسات الصحفية منه سواء في الجانب التحريري أو التسويقي أو الاقتصادي. 
كما يناقش الأسباب والتحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية المصرية، التي دفعتها مؤخرًا إلى الاتجاه لنهج المنصات المتعددة كطريقة لإدارة المنصات المختلفة وإعادة توزيع المحتوى الذي تنتجه على قاعدة جماهيرية أوسع بكثير من قبل.

 

مشكلات وحلول


يرصد الكتاب المشكلات التي تواجه الصحفيين في ظل تسارع التطورات التكنولوجية والمنافسة مع مواقع التواصل الاجتماعي ويضع حلول لتطوير المهارات والاستخدام الأمثل لنهج المنصات المتعددة لخدمة مهنة الصحافة. 
ويعد علي التركي، من الصحفيين المهتمين بصناعة الصحافة والإعلام، وله عشرات المقالات الصحفية عن الصناعة بكافة مرتكزاتها الإدارية والتحريرية والاقتصادية، وحاصل على الماجستير في إدارة المؤسسات الصحفية.
وسبق وصدر لـ علي التركي كتاب «صناعة المواقع الإخبارية» عن دار روافد للنشر عام 2017، و«تطوير المواقع الإخبارية» عن الهيئة العامة للكتاب 2021. 
 

الجريدة الورقية