دبلوماسي روسي يحذر من السماح للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالامتداد إلى سوريا

حذر ديمتري بوليانسكي، النائب الأول لمبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، من السماح للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالامتداد إلى سوريا.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال بوليانسكي - في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحسب ما أوردت وكالة "تاس" الروسية اليوم- "إن التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي لم يسبق له مثيل من حيث عدد الضحايا، يثير المزيد من التوتر في دولتنا الصديقة سوريا، وعلى خلفية العملية الدموية الإسرائيلية في قطاع غزة والغارات المتواصلة في الغرب، هناك ارتفاع ملحوظ في نشاط القوات والتشكيلات المختلفة في جميع أنحاء المنطقة".

وأكد أن الغارات الجوية الإسرائيلية المتزايدة باستمرار على المواقع السورية، وكذلك تبادل الضربات المكثف عبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل تهدد بجر سوريا إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق، ولا يمكن السماح بذلك يحدث بأي وسيلة.

وأضاف أن "الصعوبات القائمة لا تزال قائمة وتتفاقم" في سوريا، بما في ذلك النشاط الإرهابي والاشتباكات بين الأكراد والميليشيات الموالية لتركيا وعدم الاستقرار في جنوب البلاد ".

يشار إلى أن الوضع في الشرق الأوسط تصاعد بشكل حاد في أعقاب هجوم مقاتلي حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.