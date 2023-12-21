جامعة طنطا فى المركز ال17عربيا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن تحقيق إنجاز جديد في التصنيفات الدولية، حيث ظهرت الجامعة في النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات للعام 2023 في المركز 17 عربياً ضمن 115 جامعة على مستوى العالم العربي، وفي المركز السادس محلياً ضمن 27 جامعة مصرية.

أشاد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بالإنجاز الذي حققته الجامعة وحصولها على مكانة متميزة في التصنيف العربي، مؤكداً أن ذلك يأتي نتاج جهود الجامعة المتواصلة في الارتقاء بالجانب البحثي والأكاديمي، وتحقيق التميز والريادة الإقليمية والدولية، موضحاً أن التصنيف يشير الى أهمية تحول الجامعات إلى الجيلين الثالث والرابع للجامعات مع إدخال مؤشرين للعلم المفتوح من خلال توطيد العلاقات الدولية والتعاون مع المستفيدين النهائيين، وتشجيعهم على تحويل مخرجاتهم البحثية إلى منتجات تفيد المجتمع. ليساعد كل ما سبق في استقطاب الأساتذة المتميزين للتدريس في الجامعات، والطلاب المتفوقين والوافدين للالتحاق بالجامعات للدراسة.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق منصة التصنيف العربي للجامعات لأول مرة خلال العام الحالي 2023 من قِبَل كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للثقافة والعلوم (ألكسو) واتحاد الجامعات العربية، ويعتمد على أربعة مؤشرات رئيسة تشمل التعليم والتعلم، والبحث العلمي، والابداع والريادة والابتكار، والتعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع. ويتم قياس كل مؤشر باستخدام تسعة معايير بأوزان تم اختيارها بعناية فائقة.