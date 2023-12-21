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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

دروة تدريبية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في كلية إعلام القاهرة

دورة إعلام القاهرة
دورة إعلام القاهرة

نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة دورة تدريبية بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بحوث الإعلام والتسويق وصناعة المحتوى" لأعضاء هيئة التدريس. 

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جاء ذلك برعاية الدكتورة حنان جنيد عميدة إعلام القاهرة وبإشراف الدكتور أشرف جلال رئيس القسم وتنسيق والدكتورة سارة فوزي رئيس لجنة الشراكات بالقسم، بالتعاون مع مجموعة أون آير للإعلام والاستثمار بحضور الدكتورة منى مراد الرئيس التنفيذي للمجموعة وحاضر بها الدكتور عبد الرحمن محمد خبير التحول الرقمي واستشاري تطوير الأعمال بقطاع الشركات الناشئة. 

خطة إعلام القاهرة في دعم التحول الرقمي

وأكدت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن مثل هذه الدورات تحقق أهداف الكلية وخطتها الاستراتيجية في دعم التحول الرقمي والاستخدام الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالعملية التدريسية والحد من مخاطره ومواجهة تحدياته، مشيرة إلى أن تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس وتعزيز كفاءتهم من أهم الأسس التى تتبناها كلية الإعلام في استراتيجيتها. 

وأعرب أعضاء هيئة التدريس المشاركون عن سعادتهم بالمحتوى التدريبي المقدم خلال الدورة التدريبية والذي يسهم بدوره في تعزيز قدراتهم البحثية باستخدام أحدث وسائل البحث والذكاء الاصطناعي، وفي ختام التدريب قدم الدكتور أشرف جلال رئيس القسم والدكتورة بسنت مراد ود. حسين خليفه درع الكلية للدكتورة منى مراد مثمنين آفاق التعاون المستمر بين القسم وأون آير استديوز. 

جدير بالذكر أن أون آير قد أعلنت عن تقديم مجموعة من الدورات التدريبية للطلبة خلال إجازة نصف العام سوف يعلن عنها قريبا.

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