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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طارق حامد.. ضمك يهزم الطائي بثنائية في الدوري السعودي

الدوري السعودي للمحترفين
الدوري السعودي للمحترفين

حقق فريق الكرة الأول بنادي ضمك، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري، طارق حامد، الفوز على نظيره الطائي، بهدفين نظيفين، على ملعب ستاد نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن منافسات الجولة 18، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن".

واستطاع ضمك تحقيق الانتصار بهدفين عن طريق كل من فاروق شافعي وعبد القادر بدران ليحصد الفريق النقاط الثلاث.

ولعب ضمك أمام الطائي بتشكيل كالتالى: 
في حراسة المرمى: محمد محاسنة.
خط الدفاع: عبد القادر بدران، فاروق شافعي، ضاري العنزي. 
خط الوسط: نيكولاي ستانسيو، انتوليتش، طارق حامد. 
خط الهجوم: كيفين نكودو، عبد العزيز الشهراني، أحمد الزين.

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