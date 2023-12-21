عاجل
د. أيمن محسب: سياسة ملكية الدولة توافق آلية الاقتصاد العالمي
الخميس 21 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الدوري السعودي .. تشكيل الهلال في مواجهة أبها

الهلال السعودي
الهلال السعودي

أعلن جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، تشكيل لاعبيه الأساسي في مباراة أبها، التي تقام مساء اليوم الخميس، لحساب منافسات الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين.
 

txt

الأهلي يطالب الجبلاية بتأجيل السوبر المحلي

ويمثل الهلال في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: ياسين بونو
الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني
الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، ميشايل، مالكوم
الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

ويخوض الهلال اللقاء محتلاً صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، بينما يأتي فريق أبها في المركز 16 برصيد 14 نقطة. 
ويشهد اللقاء غياب قائد فريق الهلال سلمان الفرج للمباراة الثانية تواليًا بسبب قرار تأديبي .
 

مواد متعلقة

صافرة نسائية للمرة الأولى تاريخيًا للأهلي .. 10 معلومات عن الأمريكية توري بينسو حكمة لقاء برونزية المونديال

رابطة الأندية الإماراتية تدعوا نجوم الكرة العالمية لحضور كأس السوبر بين شباب الأهلي والشارقة
الجريدة الورقية