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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سلمان للإغاثة يوزع 411 قسيمة شرائية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين بلبنان

الملك سلمان للإغاثة
الملك سلمان للإغاثة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 411 قسيمة شرائية تُمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 411 فردًا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر احتياجًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مناطق بيروت وادي خالد وزغرتا وعرسال بجمهورية لبنان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023.

وحسب وقالت أنباء الشرق الأوسط، ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، أن هذه المشاريع تأتي في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.

وفي سياق آخر، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 4.950 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا بولاية النيل الأبيض في جمهورية السودان، استفاد منها 25.685 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان.

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