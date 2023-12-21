الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مباحثات يمنية بريطانيا حول الأوضاع في اليمن والمنطقة

عضو مجلس القيادة
عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عثمان مجلي

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عثمان مجلي، اليوم الخميس، مع سفيرة بريطانيا لدى البلاد عبدَه شريف الأوضاع في اليمن والتطورات في المنطقة.

وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين حسبما أذاعت الفضائية اليمنية، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والتنسيق المشترك في مختلف القضايا ذات العلاقة بتحسين الأوضاع في اليمن ومكافحة الإرهاب.

وأكدت السفيرة البريطانية استمرار بلادها في تقديم الدعم لليمن لتحقيق السلام وإنهاء الصراع من أجل مستقبل أفضل للشعب اليمني.

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