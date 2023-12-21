رابطة الأندية الإماراتية تدعوا نجوم الكرة العالمية لحضور كأس السوبر بين شباب الأهلي والشارقة

تترقب جماهير الكرة الإماراتية مباراة القمة المرتقبة بين شباب الأهلي والشارقة في كأس السوبر الإماراتي، يوم 29 الجاري على ستاد آل مكتوم.

وتحظى مباراة كأس السوبر الإماراتي بين شباب الأهلي والشارقة بأهمية كبرى لدى الجماهير في ظل حضور كوكبة من نجوم الكرة العالمية، ممن تركوا أثرًا كبيرًا في مشهد الكرة العالمية.

وتسعى رابطة المحترفين الإماراتية الى تنظيم هذه المباراة بشكل عالمي، يضاهي المسابقات الأوروبية، حيث قامت بدعوة عدد من أبرز نجوم الكرة العالمية لحضور المباراة.

ويتواجد أكثر من نجم عالمي، يتقدمهم أسطورة منتخب السامبا البرازيلي ريفالدو، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 1999، والمتوج مع منتخب السليساو بكأس العالم 2002، والأرجنتيني سبيستيان فيرون، نجم التانجو الذي صال وجال في الملاعب الأوروبية، وترك بصمة مميزة في الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر يونايتد.

كما يتواجد النجم الألماني ليروى ساني نجم ولاعب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا ويتواجد أيضا بالسوبر الإماراتي الفرنسي لودوفيك جولي المتوج مع منتخب بلاده بالعديد من البطولات، فضلا عن تحقيقه بطولات عديدة رفقة أندية أوروبا التي مثلها.

والحارس الأسطوري ديفيد جيمس حارس مرمى ليفربول ومانشستر سيتي السابق، الذي كان حضوره قويًا في الملاعب الإنجليزية بكافة الأندية التي لعب لها أسطورة هجوم اليوناتيد السابق دوايت يورك.

وتولى رابطة المحترفين الإماراتية اهتمامًا كبيرًا بدعوة أبرز نجوم الكرة في العالم، فضلا عن إقامتها الكثير من الفعاليات المصاحبة للحدث الأبرز في الإمارات.