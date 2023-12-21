الاحتلال يقتاد طواقم الهلال الأحمر من إسعاف جباليا لمناطق مجهولة

أنباء عن قيام قوات الاحتلال باعتقال جميع طواقم الهلال الأحمر والمسعفين من مركز إسعاف جباليا بغزة، واقتيادهم إلى جهة مجهولة ومواصلة حصار النساء وحدهن داخل المركز.

ونشرت المقاومة الفلسطينية، عبر حسابها مقطع فيديو بعنوان “ رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم لا زال نتنياهو يصرُّ على قتلهم” وظهر فيه عدد من الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة، وهم 3 شباب.

وأوضح الفيديو اسم كل شاب من الثلاثة، وفي نهاية الفيديو ظهرت بقعة دماء حمراء على الثلاثة، ثم ظهر جملة “ ثلاثتهم قتلوا بسلاح جيشكم”.