حفل تنصيب المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية بالفيوم

شهدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، حفل تنصيب المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية على مستوى الإدارات التعليمية ومستوى المديرية على مستوى محافظة الفيوم ، بحضور، ريحاب عريق وكيل المديرية، و عيسي عثمان نقيب معلمي الفيوم، و هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، ومديري ووكلاء الإدارة.

وقد تم تنصيب المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية على مستوى المديرية طبقا للقرار الوزاري ٦٢ لسنة ٢٠١٣والخاص باجراء هذه الانتخابات .

جدير بالذكر ان عضوية المكاتب التنفيذية هذا العام جاءت عقب انتخابات إلكترونية، تم إجرائها بشكل متكامل إلكترونياً ، كتجربة فريدة من نوعها لأول مرة تتم على مستوى الجمهورية، وقد كان لمديرية التربية والتعليم بالفيوم توجيه عام التربية الإجتماعية بالتعاون مع أشرف عبد الجواد مدير مركز المعلومات والاحصاء السبق في تنفيذ هذه التجربة.

و شارك جميع الطلاب فى الانتخابات بأنفسهم فى اختيار خير من يمثلهم ، وأن كل طالب وصل إلى هذه المرحلة هو فائز وهو قائد فى مجاله , وأشادت وكيل الوزارة، بالجهد المتميز المبذول من التربية الإجتماعية وحرصها على بث روح الولاء والانتماء للوطن وإجراء الانتخابات في جو يتسم بالديمقراطية والشفافية المطلقة ، كما أشادت بالتجربة الفريدة التي تم تنفيذها بمحافظة الفيوم هذا العام وهي استثمار التحول الرقمي الذي هو الموضوع المحوري للاتحادات هذا العام، من خلال إجراء الانتخابات على مستوى الإدارات بمنظومة إلكترونية مؤمنة بشكل متكامل.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، بالشكر والتقدير لفريق العمل بالتربية الإجتماعية والشئون التنفيذية والإتحادات الطلابية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، كما قدمت الشكر لمجلس إدارة مدرسة الشرق الأوسط الخاصة ولفريق العمل بالمدرسة على الجهد المبذول وحفاوة الاستقبال والترحيب.

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