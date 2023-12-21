تكليف عبد الوهاب عزت بتسيير أعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتكليف الدكتور عبد الوهاب عزت محمد عبدالوهاب الأستاذ المتفرغ بقسم الجراحة بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، بتسيير أعمال أمين المجلس الجامعات الخاصة.

وشغل الدكتور عبد الوهاب عزت منصب رئيس جامعة عين شمس ومن قبلها نائب رئيس الجامعة، ويحل محل الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

من هو عبد الوهاب عزت؟

والدكتور عبد الوهاب عزت، حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة، جامعة عين شمس، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ديسمبر عام 1982، وماجستير الجراحة العامة، جامعة عين شمس، بتقدير جيد جدا، نوفمبر عام 1986، ودكتوراه الجراحة العامة، جامعة عين شمس، أبريل عام 1990، وهو أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس منذ أكتوبر عام 2000.

عمل الدكتور عبد الوهاب عزت نائبًا لمدير مستشفى عين شمس التخصصي للشؤون الطبية والعلاجية في 2002 وهو منصب قيادي وتنفيذي لرسم وتحديد السياسات الإدارية والطبية في المستشفى والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى مسئولية الإشراف على مشروع التكييف المركزي للمستشفى، ومشروع شبكة الربط الإلكتروني للمعلومات وقد تم الانتهاء منهما وتشغيلهما بنهاية عام 2003.



وعمل الدكتور عبد الوهاب عزت رئيسًا للفريق المسؤول عن تحديد ومراقبة الجودة لخدمات المستشفى من حيث درجة الكفاءة والتوثيق وانخفاض التكلفة بأسعار مناسبة للسوق، إلى جانب رئاسة الفريق الذي وضع خطة العمل أثناء الكوارث وكيفية إخلاء المستشفى في بداية عام 2006 بالتعاون مع قسم الحوادث والطوارئ وإدارة مراقبة الجودة، بالإضافة إلى المشاركة في تدريب أعضاء الفريق ومراقبة التنفيذ.



وشغل منصب نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قبل توليه منصب رئاسة الجامعة ثم لتيسير أعمال مجلس الجامعات الخاصة.

