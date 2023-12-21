عاجل| أبو عبيدة: العدو لم يتعلم من التاريخ.. اغتال القادة فأنبتت دماؤهم نصرا وقوة

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في كلمته عبر وسائل الإعلام، إنه لا يزال العدو يمارس جرائم الحرب منذ 76 يوما ولا يزال مجاهدونا يتصدون له، ودمرنا 720 آلية منذ بدء العدوان.

وأضاف أبو عبيدة، أن مجاهدينا يستمرون في تدمير اليات العدو بكافة أنواع الأسلحة المتاحة، لافتا إلى أن مجاهدونا يلاحقون الجنود خارج الياتهم وفي البنايات.

وفي السطور التالية أبرز ما قاله أبو عبيدة:

نفذ مجاهدونا أكثر من 25 عملية قنص ناجحة خلال الأسبوع الأخير وأكثر من 12 اشتباكا ناجحا.



مجاهدونا استخدموه العبوات المضادة للأفراد والدروع بكل أنواعهم والقذائف المضادة.



ما ينشغل به جيش العدو هو البحث عن صورة نصر، العدو يحتفل باكتشاف نفق خارج عن الخدمة.



العدو يحتفل باستيلاء على أماكن مخلاة قصفها بأطنان المتفجرات مسبقا.



العدو لم يتعلم من تجارب التاريخ فقد سبق واغتال القادة فأنبتت دماؤهم نصرا وقوة وعنفوانا.



العدو لم يترك لشعبنا خيارا سوى الانتقام منه والمقاومة.



أن هدف العدو القضاء على المقاومة هو محكوم بالفشل وأما استعادة أسراه فعملياته فاشلة ومرتبكة والمسار الوحيد هو التبادل



استمرار العدوان لا يسمح تحرير الأسرى وإذا أزاد العدو أسراه أحياه فليس أمامه سوى وقف العدوان والتفاوض.



نوجه التحية لشغبنا في الضفة والقدس الذين يتعرضون لهجمة نازية.



خذوا يا أبناء شعبنا الكتاب واشحذوا أسلحتكم للدفاع عن كرامتكم ومقدساتكم وبيوتكم وقراكم.



نحيي مجاهدي جبهتي اليمن ولبنان.



نشد على أيادي أبناء شعبنا العظيم الصابر في مواجهة هذه المحرقة الصهيونية لكنه يقف شامخا على أرضه.



تحية لكل مجاهدينا في الميدان الذين أذهلوا العدو والصديق بصمودهم وصبرهم.