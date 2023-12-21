«تنمية» تفوز بجائزة التميّز تقديرًا لدورها في النهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أعلنت اليوم شركة «تنمية»، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في الخدمات المالية، عن فوزها بجائزة التميّز المقدمة من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقديرًا لدعمها المتواصل للاتحاد ودورها في النهوض بهذا القطاع الحيوي في مصر.

تسلمت شركة تنمية جائزة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال احتفال كبير أقيم اليوم في فندق "كونراد" بحضور نخبة من رموز قطاع الخدمات المالية ومسئولين بالحكومة المصرية فضلاً عن قيادات القطاع. ويعكس هذا التكريم التزام شركة «تنمية» المتجدد بدعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز خطط النمو التي تتبناها، بما يساهم دفع عجلة النمو الشامل للاقتصاد الوطني.

أعرب چينو چونسون، الرئيس التنفيذي لشركة «تنمية»، عن تقديره الكبير للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأعضائه الموقرين لمنحهم هذه الجائزة المرموقة لشركة «تنمية»، والتي تعد بمثابة تكريم لفريق العمل على تفانيهم وعملهم الدؤوب. وتوجه جونسون بخالص الشكر والامتنان لعملاء «تنمية» على ثقتهم وولائهم ودورهم الرئيسي في نجاح ونمو الشركة.

وأشاد چينو بالتعاون الاستراتيجي الممتدة بين شركة «تنمية» والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث ساهم التعاون الكبير بين الجانبين في تمكين وتطوير تلك المشروعات. كما أعرب عن امتنانه للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري لدورهما المحوري في دعم وتعزيز قطاع الخدمات المالية في مصر.

وأضاف چينو: "تتركز فلسفة الهيئة العامة للرقابة المالية في المرحلة المقبلة على أن تصبح ركنًا فعالاً لإتاحة التمويل وزيادة الإفصاح والشفافية، خاصة وأن تبني استراتيجية قومية للقطاع المالي غير المصرفي يعد خطوة أساسية وهامة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي قادراً على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030".

جدير بالذكر أن شركة «تنمية» تسعى منذ انطلاق أعمالها إلى تحسين الأحوال المعيشية لأبناء مجتمعنا المصري، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بدورها في تعزيز الشمول المالي وتنمية المجتمع. وتلتزم الشركة بتوظيف خبراتها المتضافرة وباقة حلولها الابتكارية وشبكتها المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد لتمكين أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على نحو مستدام.