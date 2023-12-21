"السنة النبوية بين علمانية النقد وضوابط علماء الجرح والتعديل في مناظرة فكرية بملتقى العاصمة الثقافي





"السنة النبوية بين علمانية النقد المنطقي، وضوابط علماء الجرح والتعديل" هو عنوان مناظرة فكرية ينظمها ملتقى العاصمة الثقافي، بين الكاتبين والباحثين خالد الأصور، ممثلًا للاتجاه الأول، ومحمد دحروج ممثلًا للاتجاه الثاني.

وتعقد الندوة الجمعة القادمة 29 ديسمبر الجاري، في المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، 3 شارع حافظ حسن، خلف المصل واللقاح بالعجوزة، بالقاهرة.

ويدور النقاش في المناظرة حول أسئلة مهمة:

السؤال الأول : كيف ترى مصطلح العلمانية، وهل تصلح العلمانية كمنهج أن تتواءم مع الفكر الإسلامي فلا يكون ثمة عداء أو اختلاف؟ أم هي مجرد مذهب فكري يمكن تقبُّله؟ أم أنَّ البحث في جوهرها يؤدِّي إلى الإيمان بأنَّ العلمانية هي طبيعة الإسلام في ممارساته؟

السؤال الثاني : حجَّية السنة، المتواتر والآحاد، وكيف التعامل مع نصوصها بين أهل الحديث وأهل الفقه ؟ كيف نعالج هذا الجدل الذي لا ينتهي؟

السؤال الثالث : قبول الحديث الشريف بين السَّند والمتن ، كيف الوصول إلى نقطة التقاء ترجِّح مرتبة الحديث ودرجته ؟

السُّؤال الرابع : صحيح البخاريّ في واقعنا المعاصر ، بين النظرة السُّنية ، والمنطق الجدلي العلماني ، كيف نصل إلى حلٍّ يتفق عليه الفريقان ؟

السؤال الخامس : إلى أي مدى نجحت الصحوة الإسلامية في الثلاثين سنة الأخيرة في التعامل مع كتب السنة المختلفة تحقيقًا وعرضًا وتناولاً ؟

ويشارك في المناظرة، تقديمًا وتعقيبًا مجموعة من الكتاب والباحثين البارزين، حيث يقدم لها الدكتور محمد عبدالعظيم، المذيع بالبرامج الدينية بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويعقب عليها الدكتور حسام عقل، الأستاذ بجامعة عين شمس، والإعلامي البارز الأستاذ تهامي منتصر .. ويشارك بالحضور والنقاش شخصيات بارزة أخرى، منهم الدكتور علاء رأفت، العميد السابق لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والمفكر الدكتور خليفة الصغير، والكاتب الكبير زينهم البدوي، نائب رئيس اتحاد كتاب مصر .. وغيرهم.

ويعقب المناظرة مباراة شعرية بين كبار شعراء الفصحى والعامية، من بينهم محمود حسن، محمد رأفت عثمان، ورمزي حلمي لوقا .. وتعقد الندوة تحت رعاية الأديبة مايا خالد ، رئيسة مجلس إدارة ملتقى العاصمة الثقافي.