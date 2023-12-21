ختام فعاليات القافلة الخدمية التوعوية لتنظيم الأسرة بإيتاى البارود

إختتمت اليوم أعمال القافله الخدمية التوعوية المجانية ، بإدارة ايتاى البارود الصحية ، والتى تم تنفيذها على مدار ثلاثة أيام فى الفتره من ١٩ -٢١ / ١٢ / ٢٠٢٣م ، والتى تتجول بالقرى والكفور والنجوع لتقديم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات فى المناطق المحرومة والأكثر فقرًا واحتياجًا وتقديم خدمات المشورة من خلال أخصائيين تنظيم الأسرة .

وتم خلالها عمل الندوات التوعويه بالطرق الغير تقليديه من قبل مسئولى إعلام المديرية والإدارة ، قبل وأثناء القافله .

بالإصافة إلي عمل معرض لنوادى المرأة ، تعرض فيه المنتجات بأسعار رمزية، وتم ذلك تحت إشراف فريق من قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة والمديرية والإدارة الصحية بإيتاى البارود .

يأتي ذلك فى إطار خطة الدولة ـ فى الوصول بالخدمة لمستحقيها بجميع المناطق المحرومة منها ، وفى إطار مبادرة الرئيس (حياه كريمه ) لكل المصريين .