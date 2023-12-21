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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ختام فعاليات القافلة الخدمية التوعوية لتنظيم الأسرة بإيتاى البارود

جانب من القافلة
جانب من القافلة

 

إختتمت اليوم أعمال القافله الخدمية التوعوية المجانية ، بإدارة ايتاى البارود الصحية ، والتى تم تنفيذها على مدار ثلاثة أيام فى الفتره من  ١٩ -٢١ / ١٢ / ٢٠٢٣م ، والتى تتجول بالقرى والكفور والنجوع لتقديم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات فى المناطق المحرومة والأكثر فقرًا واحتياجًا  وتقديم خدمات المشورة من خلال أخصائيين تنظيم الأسرة .

وتم خلالها عمل الندوات التوعويه بالطرق الغير تقليديه من قبل مسئولى إعلام المديرية والإدارة ، قبل وأثناء القافله .

بالإصافة إلي عمل معرض لنوادى المرأة ، تعرض فيه المنتجات بأسعار رمزية، وتم ذلك تحت إشراف فريق من قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة والمديرية والإدارة الصحية بإيتاى البارود .

يأتي ذلك فى إطار خطة الدولة ـ فى الوصول بالخدمة لمستحقيها بجميع المناطق المحرومة منها ، وفى إطار مبادرة الرئيس (حياه كريمه ) لكل المصريين .

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