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الخميس 21 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

انطلاق القوافل التعليمية المجانية بمراكز المنيا

القوافل التعليمية
القوافل التعليمية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن انطلاق أولى فعاليات مشروع القوافل التعليمية المجانية ، لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية بالمحافظة ، بإدارات شباب ملوى وديرمواس تحت شعار " الجمهورية الجديدة .. العلم والعمل" 

 

وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، من جانبه، أوضح مندى محمد عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، أن مشروع القوافل التعليمية المجانية ،  لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية بمحافظة المنيا ، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ،التنمية المحلية.

 

وذلك ضمن خُطتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ، مساهمةً في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى ، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية ، من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ، وكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها.

 

 

وأضاف مدير المديرية ، أن المبادرة بدأت اليوم الخميس وتستمر حتى 23 ديسمبر الجارى، ويتم تنفيذ القوافل بديرمواس علي نحو ، ( الشهادة الاعدادية بقاعة شهرزاد بمركز شباب ديرمواس - والشهادة الثانوية العامة، المواد المشتركة بقاعة مجلس مدينة ديرمواس - ومواد التخصص بقاعة مجلس المدينة و قاعة شهرزاد بمركز شباب مدينة ديرمواس ) .

 

ويقوم بالتدريس نخبة من الخبراء من المعلمين ، ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، وذلك بحضور رؤساء مجالس مدن ملوى وديرمواس ، ومديرى إدارات شباب ملوى وديرمواس ، ومسئولى الإدارات التعليمية ، جنوب المنيا .

الجريدة الورقية