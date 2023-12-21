انطلاق القوافل التعليمية المجانية بمراكز المنيا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن انطلاق أولى فعاليات مشروع القوافل التعليمية المجانية ، لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية بالمحافظة ، بإدارات شباب ملوى وديرمواس تحت شعار " الجمهورية الجديدة .. العلم والعمل"

وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، من جانبه، أوضح مندى محمد عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، أن مشروع القوافل التعليمية المجانية ، لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية بمحافظة المنيا ، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ،التنمية المحلية.

وذلك ضمن خُطتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ، مساهمةً في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى ، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية ، من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ، وكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها.

وأضاف مدير المديرية ، أن المبادرة بدأت اليوم الخميس وتستمر حتى 23 ديسمبر الجارى، ويتم تنفيذ القوافل بديرمواس علي نحو ، ( الشهادة الاعدادية بقاعة شهرزاد بمركز شباب ديرمواس - والشهادة الثانوية العامة، المواد المشتركة بقاعة مجلس مدينة ديرمواس - ومواد التخصص بقاعة مجلس المدينة و قاعة شهرزاد بمركز شباب مدينة ديرمواس ) .

ويقوم بالتدريس نخبة من الخبراء من المعلمين ، ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، وذلك بحضور رؤساء مجالس مدن ملوى وديرمواس ، ومديرى إدارات شباب ملوى وديرمواس ، ومسئولى الإدارات التعليمية ، جنوب المنيا .