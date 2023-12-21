وزارة التموين تعلن عن مناقصة لتوريد 1500 طن زيت طعام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن مناقصة لتوريد 1500 طن زيت طعام خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يتم التسليم خلال الفترة من 15 فبراير إلى 16 مارس 2024.

وتتضمن المناقصة توريد 1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد الشمس.

وسوف يتم فتح المظاريف وإجراء البت في المناقصة يوم 27 ديسمبر الجاري.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من هذه السلع.

التعاقد على شراء 50 ألف طن سكر خام مستورد

وفي سياق متصل، تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء كمية 50 ألف طن سكر خام مستورد، على أن يصل خلال الفترة من 15 فبراير إلى 29 فبراير 2024.

ويأتي هذا التعاقد لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من سلعة السكر مع الأخذ في الاعتبار بدء إنتاج السكر من قصب السكر خلال شهر يناير المقبل، وإنتاج السكر من بنجر السكر خلال شهر مارس المقبل.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية.